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Haberler Galeri İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?
Giriş Tarihi: 28.09.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:01

İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında ikiliyi kaleme aldı. İşte Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün hazırlıklarının tüm detayları…

BÜLENT CANKURT
İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

Üçüncü kez evlenecek olan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmangil, Bodrum'da da düğün partisi verecek. Parti, Esmersoy'un yakın arkadaşı Volkan Büyükhanlı'nın otelinde olacak.

İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

Önceki gün, Burcu Esmersoy'un, aralıktan beri flört ettiği Nazım Akmangil ile evlilik teklifi aldığı İtalya'da vuslata ermek istediğini ama istediği otelde yer açılmasını beklediğini yazmıştım.

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İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

İstediği, Adriyatik kıyısındaki Polignano a Mare adlı küçük bir kasabada yer alan Borgo Egnazia adlı otelde, yer açılmış ama önümüzdeki yıl! Evet, yanlış okumadınız...

İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

2025'e kadar dolu olan otelde, 1-4 Eylül 2023 tarihinde yer açılınca müstakbel damat hemen kaparoyu yatırıp düğün için rezervasyonu yaptırmış. Esmersoy, istediği yerde evlenebilmek için maalesef bir yıl bekleyecek.

İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

Bu arada neden Borgo Egnazia'da ısrarcı olduğunu da öğrendim. Esmersoy, o otelde bir düğüne gitmiş ve çok beğenmiş ve "Ben de burada evlenmek istiyorum" demiş.

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