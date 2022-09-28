Giriş Tarihi: 28.09.2022 06:58 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:01

İstediği oldu ama… Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil ne zaman evleniyor?

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, yine tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu bozmuştu. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkının kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu ortaya çıkmıştı. Aşk itirafıyla gündem olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evlilik itirafı şaşırtmıştı. Burcu Esmersoy, nikâh masasına oturuyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında ikiliyi kaleme aldı. İşte Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil'in düğün hazırlıklarının tüm detayları…