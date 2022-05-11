İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

Giriş Tarihi: 11.05.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 08:39

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz'in sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar, bir AVM'de görüntülendi. Pırlanta yüzük ve bileklik modelleri deneyen Dadgar, gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesti. Dadgar, oğlunun yeniden evlenmesini istemeyen Kadriye Deniz'in açıklamalarıyla ilgili ise bakın ne dedi!