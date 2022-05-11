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Haberler Galeri İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 08:33 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 08:39

İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz'in sevgilisi İranlı modacı Samar Dadgar, bir AVM'de görüntülendi. Pırlanta yüzük ve bileklik modelleri deneyen Dadgar, gazetecileri görünce alışverişini yarıda kesti. Dadgar, oğlunun yeniden evlenmesini istemeyen Kadriye Deniz'in açıklamalarıyla ilgili ise bakın ne dedi!

İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti.

İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar hakkındaki açıklamaları magazin kulislerini çalkaladı... Özcan Deniz'in genç sevgilisi annesinden veto mu yedi?

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İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ

Söylemezsem Olmaz programında Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edilmişti.

İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" demişti.

İstenmeyen gelin Samar Dadgar Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in zehir zemberek sözlerine bakın ne dedi!

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

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