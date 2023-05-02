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Haberler Galeri İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 15:05

İtalya'da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!

"Erkenci Kuş" dizisi ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Can Yaman, kariyerini İtalya'da sürdürüyor. Özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık magazin gündeminde boy gösteren Yaman, özellikle İtalya'da ilgiyle takip ediliyor. Can Yaman'a gösterilen hayranlık ise sınır tanımıyor. Hayranlarıyla sık sık bir araya gelen, bu buluşmalar sırasında ilginç anlar yaşayan oyuncu, son olarak ilginç anlara şahit oldu. Can Yaman'a kafasına imza attıran organizasyonda görevli erkek bir hayranı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...

İtalya’da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!

Oyuncu Can Yaman, dayanışma projesi kapsamında İtalya turuna çıktı. Tur sırasında bir erkek hayranının kafasına imza attırması ise dikkat çekti.

İtalya’da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!

Can Yaman yeni projeleri öncesi adını taşıyan derneğin yardım çalışmaları kapsamında çıktığı tura devam ediyor.

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İtalya’da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor.

İtalya’da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!

Bu buluşmalar sırasında zaman zaman ilginç anlar da yaşanıyor.

İtalya’da Can Yaman hayranlığı sınır tanımıyor! Erkek hayranı kafasına imza isteyince... O anlar sosyal medyayı salladı!

Bunlardan biri de Can Yaman'a kafasına imza attıran organizasyonda görevli erkek hayranı oldu.

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