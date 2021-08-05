Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! Itır Esen estetiği öyle bir abarttı ki… ’Tanıyabilene aşk olsun’

Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Itır Esen, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. 2017 Miss Turkey yarışmasında birinci olmasının ardından attığı skandal tweet nedeniyle tacından olan Itır Esen, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ile gündem oldu. Itır Esen sosyal medyanın diline düştü! 21 yaşındaki modelin burnundaki kemik gitmiş, dudakları kalınlaşmış, saçları da gürleşmişti. Itır Esen, estetiğin dozunu fazla kaçırınca tanınmaz hale geldi. Itır Esen, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. İşte görenlerin tanımakta zorlandığı Itır Esen…