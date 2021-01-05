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Haberler Galeri Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!

Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert ile eski günlere dönüyor!

'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz geldi. programından ayrılan yerine jüri koltuğuna Ivana Sert oturdu. Doya Doya Moda ile ekranlara dönen Ivana Sert sosyal medyada ilgi odağı oldu. 41 yaşındaki güzel manken son olarak şarkıcılığa soyunmuştu. Pandemi öncesi sahne alan Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere geri dönüyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Ivana Sert'in fit vücudu da beğeni topluyor. İşte Ivana Sert'in Instagram halleri...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:31
Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!

'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz geldi. programından ayrılan yerine jüri koltuğuna Ivana Sert oturdu.

Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!

ile ekranlara dönen Ivana Sert sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!

41 yaşındaki güzel manken son olarak şarkıcılığa soyunmuştu.

Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!

Pandemi öncesi sahne alan Ivana Sert ile eski günlere geri dönüyor.

Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!

Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Ivana Sert'in fit vücudu da beğeni topluyor.

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