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Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz! Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere dönüyor!
Türkiye'de onu herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Ivana Sert'ten hayranlarına sürpriz geldi. Doya Doya Moda programından ayrılan Kemal Doğulu yerine jüri koltuğuna Ivana Sert oturdu. Doya Doya Moda ile ekranlara dönen Ivana Sert sosyal medyada ilgi odağı oldu. 41 yaşındaki güzel manken son olarak şarkıcılığa soyunmuştu. Pandemi öncesi sahne alan Ivana Sert Doya Doya Moda ile eski günlere geri dönüyor. Sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Ivana Sert'in fit vücudu da beğeni topluyor. İşte Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Ivana Sert'in Instagram halleri...
Giriş Tarihi: 05.01.2021
16:30
Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
16:31
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