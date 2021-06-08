Orijinalinde bir VW Beetle parçası olan bu parça, magnezyum şasisinin üzerinde kazınmış bir seri numarasına da sahip. Bu numara, Dean'in kaza yaptığı aracın seri numarasıyla da uyuşuyor. Yani parçanın gerçekten de kazada kullanılan araçtan geliyor olma ihtimali var.

Elbette böyle bir parça için 382 bin dolar gibi bir meblağı ödeyen kişi de oldukça zengin bir otomobil meraklısı oldu. Travel Channel'da yer alan Ghost Adventures adlı yapımın yıldızı olan Zak Bagans, bu parçanın da sahibi oldu. Bagans aynı zamanda Las Vegas'taki The Haunted Museum'un da sahibi. (Webtekno)