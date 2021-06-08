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Haberler Galeri James Dean'in aracından bir parça dudak uçuklatan fiyata satıldı
Giriş Tarihi: 08.06.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 14:23

'in aracından bir parça dudak uçuklatan fiyata satıldı

, oyunculuğu, tarzı ve hayatıyla bir döneme damga vurmuştu. Ancak 24 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Dean'in kaza yaptığı araçtan kalan bir parça yüksek bir fiyatla satıldı.

James Dean'in aracından bir parça dudak uçuklatan fiyatla satıldı

Bir Hollywood efsanesi olan , genç yaşta büyük başarılara imza atmış ve sinema tarihine adını yazdırmıştı. Fakat ünlü oyuncu, 30 Eylül 1955'te henüz 24 yaşındayken bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Dean'in kaza yaptığı araçtan kalan bir parça binlerce dolara alıcı buldu.

James Dean'in aracından bir parça dudak uçuklatan fiyatla satıldı

Amatör bir yarışçı olan Dean, SCCA etkinliklerinde yarışabilmek için 1955 Porsche 550 Spyder almıştı. Bu araçla yaptığı kazada da hayatını kaybetmişti. Sonrasında aracın kalıntıları bir başka yarışçıya satılmıştı. Dean'in sigorta şirketinden aracın enkazını satın alan yarışçı, aracın bazı parçalarını enkazdan ayırmıştı. Bu parçalar onlarca yıl boyunca saklanmıştı. Açılan satış ilanında yer alan parçanın bu ayrılan ekipmanlardan biri olduğu öne sürüldü.

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James Dean'in aracından bir parça dudak uçuklatan fiyatla satıldı

Parçanın şu andaki sahibi, açık arttırmanın konusu olan transaks şanzımanını (transaxle) bir kabın içerisinde sergilemişti. Fotoğraflarda parçanın iyi durumda olduğu gözüküyor. Muhtemelen bu parça, Dean'in aracının kayıp olduğu düşünülen otomobil parçalarından en büyüğü.

James Dean'in aracından bir parça dudak uçuklatan fiyatla satıldı

Orijinalinde bir VW Beetle parçası olan bu parça, magnezyum şasisinin üzerinde kazınmış bir seri numarasına da sahip. Bu numara, Dean'in kaza yaptığı aracın seri numarasıyla da uyuşuyor. Yani parçanın gerçekten de kazada kullanılan araçtan geliyor olma ihtimali var.

Elbette böyle bir parça için 382 bin dolar gibi bir meblağı ödeyen kişi de oldukça zengin bir otomobil meraklısı oldu. Travel Channel'da yer alan Ghost Adventures adlı yapımın yıldızı olan Zak Bagans, bu parçanın da sahibi oldu. Bagans aynı zamanda Las Vegas'taki The Haunted Museum'un da sahibi. (Webtekno)

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