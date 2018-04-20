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'nın ayakkabısı olay oldu

Giriş Tarihi: 20.04.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.04.2018 11:19
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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi 'yı tanıyabilene aşk olsun.

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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

Ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan , geçen gün imajını yeniledi.

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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

Saçlarını kaynakla kalçasına kadar uzatan Sırp yenge, gardırobuna Kim Kardashian'la özdeşleşmiş vücudu saran elbiselerden ekleyerek de yine fiziğini gözler önüne serdi.

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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

, tarzını 5 bin liralık zebra desenli Gucci ayakkabılarıyla tamamladı.

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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

'nın sosyal medya tutkusu, geçen günlerde başına iş açmıştı.

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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri, "Aşı otizme neden oluyor. Çocuklarınıza çiçek aşısı yaptırmayın" diye Twitter'da uyaran 'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti.

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'nın ayakkabısı olay oldu
Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

Geçen hafta Belgrad polisinin kapısına dayandığı , o sırada ise İstanbul'daydı. Sırp basınının "İfade vermemek için Türkiye'ye kaçtı" dediği Jelena Karleusa, önceki gün ise Sırp savcılarına ifade verdi.

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