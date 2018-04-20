Jelena Karleusa'nın ayakkabısı olay oldu

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı tanıyabilene aşk olsun. Ülkesi Sırbistan'da ünlü bir popçu olan Jelena Karleusa, geçen gün imajını yeniledi. Saçlarını kaynakla kalçasına kadar uzatan Sırp yenge, gardırobuna Kim Kardashian'la özdeşleşmiş vücudu saran elbiselerden ekleyerek de yine fiziğini gözler önüne serdi. Jelena Karleusa, tarzını 5 bin liralık zebra desenli Gucci ayakkabılarıyla tamamladı. Jelena Karleusa'nın sosyal medya tutkusu, geçen günlerde başına iş açmıştı. Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri, Aşı otizme neden oluyor. Çocuklarınıza çiçek aşısı yaptırmayın diye Twitter'da uyaran Jelena Karleusa'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti. Geçen hafta Belgrad polisinin kapısına dayandığı Jelena Karleusa, o sırada ise İstanbul'daydı. Sırp basınının İfade vermemek için Türkiye'ye kaçtı dediği Jelena Karleusa, önceki gün ise Sırp savcılarına ifade verdi.