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Haberler Galeri Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...
Giriş Tarihi: 21.08.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 15:44

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...

Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 'Bennifer' olarak adlandırılan 53 yaşındaki şarkıcı Jennifer Lopez ile 50 yaşındaki aktör Ben Affleck 18 yıl sonra tekrar bir araya gelerek evlendi. Geçtiğimiz aylarda nişanlan ünlü çift, temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin 3 gün 3 gecelik düğünü başladı. Ünlü çiftin düğünü 8,9 milyon dolarlık malikanede gerçekleşti. İşte rüya gibi düğünün tüm detayları...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...

2002 yılında nişanlanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck 2004 yılında yollarını ayırmıştı. Ünlü çift aşklarına 18 yıl sonra şans verdi. Tekrar bir araya gelen ünlü çift geçtiğimiz aylarda nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımı tekrar atmıştı. Ünlü çift, temmuz ayında da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak herkesi şaşırtmıştı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olarak gösterilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 3 gün 3 gecelik düğünü başladı. Geçtiğimiz ay sade bir nikahla evlenen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti rüya gibi bir düğün yaptı.

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Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...

Çift 3 gün 3 gece sürecek düğünlerinin ilk gününü 'Bennifer'ın ABD'nin Georgia eyaletindeki 8,9 milyon dolarlık malikanelerinde gerçekleştirdi.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...

Bennifer çiftinin milyon dolarlık kır malikanesinde yapılan düğünün ana rengi beyazdı.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck 20 yıl sonra evlendi! İşte milyon dolarlık malikanedeki rüya gibi düğünden ilk kareler...

Piyano bile beyaz

Sadece gelin değil bütün konuklar ağırlıklı olarak beyaz giyindi. Yemyeşil çimenlerin üzerine beyaz halı serildi, sandalyeler beyazdı, her yer beyaz çiçeklerle süslendi. Hatta törende kullanılan piyano bile beyazdı.

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