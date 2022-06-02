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Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:12

Jüri cezasını kesti! Hollywood'un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında haftalardır süren iftira davasında nihayet sona gelindi. Hollywood'un en olaylı boşanmaları listesinde ilk sıralarda yer alan Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Amber Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi. Jüri aynı zamanda Amber Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Jüri cezasını kesti! Hollywood’un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

ABD'de ikisi de Hollywood film yıldızı olan aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında haftalardır süren iftira davası Depp'in lehine sonuçlandı. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Jüri cezasını kesti! Hollywood’un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

Yaklaşık 6 haftadır ülke gündemini işgal eden Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.

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Jüri cezasını kesti! Hollywood’un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.

Jüri cezasını kesti! Hollywood’un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Jüri cezasını kesti! Hollywood’un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.

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