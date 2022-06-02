Giriş Tarihi: 02.06.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 14:12

Jüri cezasını kesti! Hollywood'un en gözde çiftiydi! Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki o gerilimli dava bitti!

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında haftalardır süren iftira davasında nihayet sona gelindi. Hollywood'un en olaylı boşanmaları listesinde ilk sıralarda yer alan Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki gerilim hız kesmeden devam ediyor! Çift, boşandıktan sonra da birçok kez farklı suçlamalar nedeniyle davalık olmuşlardı. Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Amber Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi. Jüri aynı zamanda Amber Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.