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Haberler Galeri Justin Bieber'a 'Çingen' diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 07:58

Justin Bieber'a 'Çingen' diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Çingen' yorumu başına dert olmuştu! Fenomen Enes Batur'un sosyal medyada yaptığı yılbaşı programına katılan Aleyna Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ima ederek, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" demişti. Bir vatandaş 'Çingen' kelimesi ile Romanları aşağıladığı için Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmesi sonucu ünlü şarkıcıya soruşturma açılmıştı. Savcılık kararını verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin katıldığı bir programda Justin Bieber için söyledikleri hakkında soruşturma açılmasına sebep olmuştu.

Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

Fenomen Enes Batur'un Youtube platformunda yaptığı 'Tatsız Gerçekler' adli programa konuk olan ünlü şarkıcı, söyledikleriyle vatandaşların tepkisini çekmişti.

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Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

JUSTİN BİEBER'A 'ÇİNGEN' DEDİ, ŞİKAYET EDİLDİ
Programda sohbet eden ikiliden ünlü fenomen Enes Batur'un kendisine 'Sana yürüyen bir ünlü oldu mu' sorusunu yöneltmesi sonucu Tilki'den ilginç bir cevap gelmişti:

Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diye şarkıcıyı tanımadığını söylemişti.

Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

ÖZÜR DİLEMESİNİ İSTEDİ
Yılmaz U. adlı kişi, bu açıklamaların ardından Tilki'nin Roman vatandaşlara yönelik küçümseyici konuştuğu iddiasıyla CİMER'e başvurmuş, şarkıcının da özür dilemesini istemişti.

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