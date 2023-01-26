Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

Tilki, Los Angeles'ta bir otelin kafesinde oturduğu esnada dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in yanına gelerek kulağına bir şeyler fısıldadığını anlatıp "Yanıma biri geldi, ayakkabıları güzeldi ama çocuk çingen yani" diye şarkıcıyı tanımadığını söylemişti.