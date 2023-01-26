Justin Bieber’a ’Çingen’ diyen Aleyna Tilki mahkemelik olmuştu! Savcılık karar verdi!

Giriş Tarihi: 26.01.2023 07:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
07:58
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 'Çingen' yorumu başına dert olmuştu! Fenomen Enes Batur'un sosyal medyada yaptığı yılbaşı programına katılan Aleyna Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın kendisine ilgi duyduğunu ima ederek, "Los Angeles'ta bir otelde karşılaştık ama çocuk çingen yani" demişti. Bir vatandaş 'Çingen' kelimesi ile Romanları aşağıladığı için Aleyna Tilki'yi CİMER'e şikayet etmesi sonucu ünlü şarkıcıya soruşturma açılmıştı. Savcılık kararını verdi.