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Haberler Galeri Kaan Boşnak'tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...
Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 15:46

Kaan Boşnak'tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...

2020 yılında evlenen Yüz Yüze Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti. Kaan Boşnak'tan şiddet iddialarına yanıt geldi. İşte detaylar...

Kaan Boşnak’tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...

Geçtiğimiz yıllarda başka kadınlarla mesajları ifşa olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak hakkında eski eşi Başak Ceylan Torun tarafından ortaya atılan şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kaan Boşnak’tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...

Ali Kutluhan isminde bir oğulları olan çiftin arasında şoke eden bir gelişme yaşandı. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Başak Ceylan Torun, kendisinin ve oğlunun Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü itiraf etti.

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Kaan Boşnak’tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...

Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, ihanet ve aile içi şiddetle suçlanıyor.

Kaan Boşnak’tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...

Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun artık susmayacağını belirterek eşi hakkında şu iddialarda bulundu:

Kaan Boşnak’tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...

"Ailem ve oğlum için susuyordum ama susmamam gerektiğini anladım. Yıllardır susuyordum ama demek ki kadınlar böyle öldürülüyormuş.

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