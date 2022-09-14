Giriş Tarihi: 14.09.2022 15:46
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
15:46
Kaan Boşnak'tan iddialara yanıt geldi! Eşine ve yasak aşkına şiddet gösterdiği öne sürülmüştü...
2020 yılında evlenen Yüz Yüze Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve Başak Ceylan Torun cephesinde sert rüzgarlar esmeye devam ediyor. Kaan Boşnak'ın, Başak Ceylan Torun ile evli olduğu sırada başka kadınlara mesajlar attığı iddialarının ardından yeni bir itiraf daha geldi. Kendisine atılan bir mesajı hikayesinde paylaşan Torun, kendisinin ve oğlunun şiddet gördüğünü iddia etti. Kaan Boşnak'tan şiddet iddialarına yanıt geldi. İşte detaylar...