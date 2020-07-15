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‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

Genç oyuncu , yurt dışında Türk yapımlarının gördüğü büyük ilgiye ilişkin, "İngilizce karşılığı Hollywood olmuş, bizde karşılığı ne olur bilmiyorum ama markaya dönüşecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet işlerimiz satılsın ama bizim ana dilimizde sanat yapmamız gerektiğine çok inanıyorum. Buna televizyon işi de dahil." dedi. İşte Kaan Taşaner'in o çok konuşulan röportajı...

AA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 18:21
Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

Genç oyuncu , yurt dışında Türk yapımlarının gördüğü büyük ilgiye ilişkin, "İngilizce karşılığı Hollywood olmuş, bizde karşılığı ne olur bilmiyorum ama markaya dönüşecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Evet işlerimiz satılsın ama bizim ana dilimizde sanat yapmamız gerektiğine çok inanıyorum. Buna televizyon işi de dahil." dedi. İşte Kaan Taşaner'in o çok konuşulan röportajı...

Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

"", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Kayıp" ve "Mehmetçik Kutulamare" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazanan, "Esaretin Bedeli" ve "Babamın Cesetleri" oyunlarında tiyatro severlerle buluşan 41 yaşındaki oyuncu, tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarını, oynadığı dizilerin yurt dışında gördüğü ilgiyi ve oyunculuk kariyerindeki gelişmeleri anlattı.

Oyunculuk serüvenine nasıl başladığınızdan bahseder misiniz? Annenizin de oyuncu olduğunu biliyoruz. Annenizden dolayı mı oyunculuğa sevdalandınız ve genç yaşta tiyatro sahnelerine atıldınız yoksa henüz çocukken sizdeki o oyunculuk heyecanı farkedildi de mi desteklendi?

"Ben Antalya'da tiyatro yapmaya karar verdim. Daha doğrusu tiyatro yapmak isteyip istemediğimi henüz bilmesem de Reha Özcan'in oynadığı 'Danton'un Ölümü' oyununu izledim. İlk izlediğim oyundu ve çok büyülü gelmişti o ortam. Ben de o sahnede olmanın güzel olabileceğini düşündüm.

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Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

Deneyimlemek istedim bunu. Her şey böyle başladı. Sonra tiyatro kurslarına katıldım. Derken annem de benden feyz aldı ve o da kurslara katılmaya karar verdi. Aslında ben ondan önce başlamış oldum tiyatroya. Fakat tabii ki bir şekilde genetik etkiler de vardır birbirimizi de desteklemişizdir. Böyle başladı oyunculuk ile ilgili sevdam."

Bazı oyuncular çocukken, arkadaşlarıyla oyunlar oynarken taklit yapmaya başladıklarını söyler. Sizde de böyle şeyler var mıydı? Çocukluğunuzda arkadaşlarınıza taklitler yapıp, onları eğlendirmek gibi bir şeyler yapmanız söz konusu muydu?

Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

"Oyun oynamak zaten insani bir güdü. Özellikle çocuklar için de yaşam kaynağı. Tabii ki ben de arkadaşlarımla oyun oynuyordum. Hani bazen oyunlarda baskın karakterler olur ve oyunun nasıl gideceğini yönlendirirler. Çocuklara baktığınızda da bunları görürsünüz. Galiba o, öz güveni yüksek çocuk olmanın verdiği cesaret ile hayatıma devam ettim ve galiba o öz güven beni sahneye attı."

Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

"İLK SAHNEYE ÇIKTIĞIMDAN BERİ SAHNE FOBİSİNİ HİÇ HİSSETMEDİM"

Yetenek kadar öz güvenin de sağlam olması oyunculuğu herhalde etkiliyor. Böyle midir sizce?

"Aktör ve aktrislerin şu ikilemi yaşadığını çok gördüm; sosyal yaşamda öz güven problemi yaşasalar da insan içine çıkmakta zorlansalar da bazı insanlar kolaylıkla sahneye çıkabiliyor. Ya da sosyal ortamlarda çok cesur, açıkgöz insanları sahneye davet ettiğinizde tutulabiliyorlar. Bu ikisi gerçekten bambaşka dünyalar. Paralellik olsa da bazen çok ayrılabiliyor. Sosyopat bir insan sahnede çok rahat olabilir.

Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

Yahut da sosyal ortamda güçlü bir karakter, sahnede utangaç birine dönüşebilir. Çünkü söz konusu olan bir sürü gözün üstünüzde olması ve bunlar yabancı gözler. Sosyal ortamda tanıdığınız dostlarınızın, arkadaşlarınızın arasındasınız ve üzerinizde aynı baskıyı hissetmeyebiliyorsunuz ama sahneye çıktığınızda üzerinizdeki bütün gözler yabancılara ait. Bunun daha fazla baskısını hissedebiliyor olabilir insanlar. Ben açıkçası kendi adıma söyleyeyim; ilk sahneye çıktığımdan beri sahne fobisini hiç hissetmedim. Başkaları tarafından gözlemleniyor, eleştiriliyor olmak benim üzerimde baskı yaratmadı. Bir oyuncunun en temel ihtiyacı galiba bunlardan kurtulmak."

Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

Oyunculukta sizi yönlendiren izleyicilerin tavır ve hareketleri söz konusu mudur?

"Bu benim çok kişisel bir fikrim. Başkaları bu konuda ne düşünür bilmiyorum. Ama evet oyunu beğenmeyen birinin ama uygun bir anda, o saygıyı kaybetmeden; belki oyun arasında, oyunun düşük bir anında, oyunun da dengesini bozmayacak bir akılla, sükunetle seyir tarafını terk etme hakkı olduğunu düşünüyorum. Her oyunun alkışlanmaması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bir şeyleri değerli kılmaya çalışırken, artık onu değersizleştirecek kadar kutsamakta anlamsız.

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