Kaan Taşaner ‘Hollywood gibi bir markaya dönüşecek gücümüz var’

"Diriliş Ertuğrul", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kuzey Güney", "Kayıp" ve "Mehmetçik Kutulamare" adlı yapımlarda canlandırdığı karakterlerle izleyicinin beğenisini kazanan, "Esaretin Bedeli" ve "Babamın Cesetleri" oyunlarında tiyatro severlerle buluşan 41 yaşındaki oyuncu, tiyatro, sinema ve dizi çalışmalarını, oynadığı dizilerin yurt dışında gördüğü ilgiyi ve oyunculuk kariyerindeki gelişmeleri anlattı.

Oyunculuk serüvenine nasıl başladığınızdan bahseder misiniz? Annenizin de oyuncu olduğunu biliyoruz. Annenizden dolayı mı oyunculuğa sevdalandınız ve genç yaşta tiyatro sahnelerine atıldınız yoksa henüz çocukken sizdeki o oyunculuk heyecanı farkedildi de mi desteklendi?

"Ben Antalya'da tiyatro yapmaya karar verdim. Daha doğrusu tiyatro yapmak isteyip istemediğimi henüz bilmesem de Reha Özcan'in oynadığı 'Danton'un Ölümü' oyununu izledim. İlk izlediğim oyundu ve çok büyülü gelmişti o ortam. Ben de o sahnede olmanın güzel olabileceğini düşündüm.