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Haberler Galeri Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı! "İyi ki varsın sevgilim"
Giriş Tarihi: 04.11.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 16:05

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı! "İyi ki varsın sevgilim"

Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti ilişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak çiçeği burnunda çiftten Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı romantik pozlarla kutladı. İşte ikilinin düşman çatlatan aşk pozları...

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü romantik karelerle kutladı! İyi ki varsın sevgilim

"Yargı" dizisinde canlandırdığı 'Ceylin' karakteri ile son dönemde popülerliği artan güzel oyuncu Pınar Deniz, özel hayatındaki gelişmelerle de adından sık sık söz ettiriyor. Geçen günlerde bir konsere Kaan Yıldırım ile el ele katılarak aşkını ilan eden Pınar Deniz, her hareketiyle adından söz ettiriyor.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü romantik karelerle kutladı! İyi ki varsın sevgilim

Güzel oyuncu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı'dan sonra yine bir meslektaşı olan Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırmıştı.

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Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü romantik karelerle kutladı! İyi ki varsın sevgilim

Oyuncu çift, ilk aşk pozlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü romantik karelerle kutladı! İyi ki varsın sevgilim

İkiliden Pınar Deniz, bugün 29 yaşına bastı. Deniz yeni yaşını önceki gece Sarıyer'de bir mekanda sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla birlikte doğum gününü kutlamıştı. Basın mensuplarının kendilerini beklediğini öğrenen Pınar Deniz-Kaan Yıldırım çifti, kutlama öncesi sorulara yanıt vermek için kameraların karşısına geçmişti.

Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz’in doğum gününü romantik karelerle kutladı! İyi ki varsın sevgilim

"SÜRPRİZ YAPAMADILAR"

Çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, "Bana sürpriz yaptıklarını düşündüler ama yapamadılar. Kaan evden 'Sete gidiyorum' diye çıkınca anladım bir şeyler olacağını. Dizideki avukat Ceylin gibi ince eleyip sık dokudum ve sürprizi önceden anlamıştım zaten" diyerek kahkaha attı.

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