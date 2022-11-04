Giriş Tarihi: 04.11.2022 15:56
Güncelleme Tarihi: 04.11.2022
16:05
Kaan Yıldırım sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü romantik karelerle kutladı! "İyi ki varsın sevgilim"
Yargı dizisinde Ceylin karakterine can veren Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde el ele geldikleri konserde aşklarını ilan etmişlerdi. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çifti ilişkileriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Son olarak çiçeği burnunda çiftten Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'in yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı romantik pozlarla kutladı. İşte ikilinin düşman çatlatan aşk pozları...