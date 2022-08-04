Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 15:31

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Hande Erçel, yaptığı paylaşımlar kadar özel hayatıyla da ses getiriyor. Kerem Bürsin ile doludizgin sürdürdüğü ilişkisini geçen aylarda sonlandıran Erçel, gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Ancak gözde çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık kararı alan ikiliden Erçel, "Sadece arkadaşız" dedi. Bu gelişmelerin gölgesinde sürpriz bir olay yaşandı. Son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi projelerde rol alan dünyaca ünlü aktör Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın markaja aldı. Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel bu duruma bakın nasıl tepki verdi...