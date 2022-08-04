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Haberler Galeri Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 15:31

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

Instagram'da en çok takipçiye sahip olan Türk kadın oyuncu Hande Erçel, yaptığı paylaşımlar kadar özel hayatıyla da ses getiriyor. Kerem Bürsin ile doludizgin sürdürdüğü ilişkisini geçen aylarda sonlandıran Erçel, gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Ancak gözde çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık kararı alan ikiliden Erçel, "Sadece arkadaşız" dedi. Bu gelişmelerin gölgesinde sürpriz bir olay yaşandı. Son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi projelerde rol alan dünyaca ünlü aktör Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın markaja aldı. Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel bu duruma bakın nasıl tepki verdi...

Kaan Yıldırım’dan ayrılan Hande Erçel’den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

Güzel oyuncu Hande Erçel, 28,6 milyonluk Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçen aylarda Kerem Bürsin ile ilişkisi sürpriz bir şekilde sona eren Hande Erçel, gönlünü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı.

Kaan Yıldırım’dan ayrılan Hande Erçel’den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

Ancak bu ilişkisinde de umduğunu bulamayan oyuncu, Yıldırım'dan ayrılmış ve "Sadece arkadaşız" demişti.

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Kaan Yıldırım’dan ayrılan Hande Erçel’den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

SÜRPRİZ GELİŞME!

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel önceki gün şaşırtan bir gelişme ile gündeme geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre, sosyal medyada Kaan Yıldırım'la birlikteliklerini sonlandıran Hande Erçel'i takibe adı.

Kaan Yıldırım’dan ayrılan Hande Erçel’den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

Silvestre, Erçel'in fotoğraflarına yorum yapması da dikkat çekti. Ayrıca Erçel de yıldız oyuncuya cevapsız kalmadı. 28 yaşındaki oyuncu da takibe takip yaptı.

Kaan Yıldırım’dan ayrılan Hande Erçel’den flaş hamle! Dünyaca ünlü aktörün markajındaki Hande Erçel...

Silvestre, son dönemde Sense8 ve La Casa De Papel gibi ses getiren yapımlarda kamera karşısına çıkmıştı.

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