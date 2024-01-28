Kaan Yıldırım’ın sevgilisi Pınar Deniz’i telefonuna ’cartcurt’ diye kaydettiği ifşa oldu! Sosyal medyanın diline fena düştüler!

Giriş Tarihi: 28.01.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
11:37
Kaan Yıldırım'ın hikayesinde ifşalanan Pınar Deniz'in lakabı güldürdü! İki ünlü oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkları evlilik yolunda emin adımlarla ilerlerken sosyal medyaya düşen bir görüntü fena tiye alındı! Kaan Yıldırım'ın sevgilisi Pınar Deniz'i telefonuna 'Cartcurt' diye kaydettiği ortaya çıktı. Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'i "cartcurt" olarak kaydetmesi kimilerine "ayrılık sebebi", kimilerine de "tam benlik hareket" dedirtti! Pınar Deniz'in telefonunda da Kaan Yıldırım'ın "zırtpırt" olarak kayıtlı olduğu iddia edildi! İşte sosyal medyanın 'cartcurt' 'zırtpırt' yorumları...