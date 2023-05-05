Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Asıl bomba ise; boşanma davasında adı geçen 20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı olması! Altı yıl süren dava sonunda Şeyma yüzünden Zeynep Yılmaz'ı boşatan Altın Mimir, salı günü ise Şeyma'ya nikahı için hem evini açtı hem de nikah şahidi oldu.