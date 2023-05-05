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Haberler Galeri Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 08:20

Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da evlendi. Şeyma ile Meedo'nun nikahı, ünlü avukat Altın Mimir'in evinde kıyıldı. Nikah törenine, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, annesi, babası, erkek kardeşi ve yakın dostları katıldı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti. İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazdı…

BÜLENT CANKURT
Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Hep ünlü kadınların, yüklü tazminatlar alarak boşanmalarını sağlamasıyla gündeme gelen avukat Altın Mimir, Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olunca eski defterleri karıştırdım; acaba kimleri boşamıştı diye...

Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Meğer Şeyma'nın nikah şahidi Altın Mimir, Şeyma'nın eski selefinin boşanma avukatıymış! Altın Mimir, Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi Zeynep Yılmaz'ın, 2010 yılında "İhanete uğradım, eşim beni, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyle aldatıyor" diyerek açtığı boşanma davasında avukatlığını yapmış.

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Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Asıl bomba ise; boşanma davasında adı geçen 20 yaşındaki kızın Şeyma Subaşı olması! Altı yıl süren dava sonunda Şeyma yüzünden Zeynep Yılmaz'ı boşatan Altın Mimir, salı günü ise Şeyma'ya nikahı için hem evini açtı hem de nikah şahidi oldu.

Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Tesadüf mü, kader mi, tercih mi bilemedim ama Altın Mimir'in Zeynep Yılmaz'ın boşanma avukatlığını yapıp sonra da Şeyma Subaşı'nın nikah şahidi olması bana çok ilginç geldi...

Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik sözleşmesi şartı!

Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! Şeyma, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da resmen evlendi.

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