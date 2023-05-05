Kader mi tesadüf mü? Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da evlendi. Şeyma ile Meedo'nun nikahı, ünlü avukat Altın Mimir'in evinde kıyıldı. Nikah törenine, Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, annesi, babası, erkek kardeşi ve yakın dostları katıldı. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti. İşte Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt yazdı…