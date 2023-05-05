Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 17:20

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da evlendi. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti. Nikah fotoğrafları sosyal medyaya düşerken dikkat çeken detay Melisa Ilıcalı'nın giydiği kıyafet oldu. İşte herkesin konuştuğu Melisa Ilıcalı'nın o kombini...