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Haberler Galeri Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 17:20

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile sonunda muradına erdi. Şeyma Subaşı, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da evlendi. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı'nın nikahındaki o ayrıntı dikkat çekti. Nikah fotoğrafları sosyal medyaya düşerken dikkat çeken detay Melisa Ilıcalı'nın giydiği kıyafet oldu. İşte herkesin konuştuğu Melisa Ilıcalı'nın o kombini...

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Şeyma Subaşı 2021 yılının Haziran ayında sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifine 'evet' demişti. Ardından çift, 2022'de ayrılmıştı. Fakat bu ayrılıkları uzun sürmemiş ve ikili yeniden bir araya gelmişti.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Çiftin İstanbul'daki nikahına yalnızca 15 kişi davetliydi. Nikahta ise bir detay vardı ki, gören herkes onu konuştu.

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Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Aile fotoğrafı sosyal medyaya düştükten sonra Melisa Ilıcalı'nın beyaz pantolon ve gömlek kombini ile son derece gündelik katılımı dikkatlerden kaçmadı. Melisa Ilıcalı'nın kombini sosyal medyada gündeme gelen konulardan biri oldu.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik sözleşmesi şartı!

Şeyma Subaşı sonunda muradına erdi! Şeyma, önceki gün Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile İstanbul'da resmen evlendi.

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nın nikahına kızı Melisa Ilıcalı damga vurdu! Şaşırtan detay...

Şeyma ile Meedo'nun nikahında, Şeyma'nın kızı, annesi, babası ve erkek kardeşi vardı ama kız kardeşi yoktu.

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