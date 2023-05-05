Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... "İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz"
Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:27

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... "İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz"

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. İddialara kulak asmayan Neslihan Atagül ise eşi Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş ve çift adeta aşk tazelemişti. Bugün bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İkilinin bağlı bulunduğu öne sürülen tarikatla ilgili bambaşka detaylara ulaşıldı. Bakın başka hangi ünlüler de o tarikaya bağlıymış...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti son dönemde ihanet iddialarıyla magazin gündemini sallamayı başarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun bir mekanda iki kadınla ortaya çıkan samimi görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz

Neslihan Atagül'ün boşanması beklenirken eşi Kadir Doğulu'yu koruması ise herkesi şaşkına çevirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz

İkilinin bir tarikata üye oldukları da ortaya atılan iddialar arasındaydı. Konuyla ilgili bugün şoke eden detaylar ortaya çıktı.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz

"Söylemezsem Olmaz" programında konuşan Ebru Şancı, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bağlı olduğu tarikatı açıkladı. İşte Şancı'nın açıklamaları...

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz

"Bu Prof. Dr. Ali Osmay Güre, Ankara Bilkent Üniversitesi'nde bile konuşma yapan; Amerika'da doktora yapmış bir kişi. Baba Eren dedikleri kişi bu. Konuşma yeteneği oldukça gelişmiş olduğu için bunları rahatça kandırmış.

SON DAKİKA