Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün bağlı olduğu tarikat ortaya çıktı! Şoke eden iddialar... "İhanete gözleriyle şahit olsa dahi ayrılamaz"

Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:27

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. İddialara kulak asmayan Neslihan Atagül ise eşi Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş ve çift adeta aşk tazelemişti. Bugün bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İkilinin bağlı bulunduğu öne sürülen tarikatla ilgili bambaşka detaylara ulaşıldı. Bakın başka hangi ünlüler de o tarikaya bağlıymış...