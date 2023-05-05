Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aldatma iddialarından sonra söyleşiye katıldı | Video

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. İddialara kulak asmayan Neslihan Atagül ise eşi Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş ve çift adeta aşk tazelemişti.