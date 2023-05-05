Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aldatma iddialarından sonra söyleşiye katıldı | Video
Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, ihanet iddialarının ardından magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıkmış, o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kadir Doğulu, iddiaları kesin bir dille yalanlamış, "O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim" açıklamasını yapmıştı. İddialara kulak asmayan Neslihan Atagül ise eşi Kadir Doğulu ile Bakü'ye uçmuş ve çift adeta aşk tazelemişti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:46
00:48
03:08
00:18
Survivor Sabriye Şengül fit haliyle mankenlere taş çıkarıyor | Video 05.05.2023 | 09:09
00:15
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşanıyor | Video 05.05.2023 | 09:03
00:15
Hande Erçel güzelliğiyle büyüledi | Video 04.05.2023 | 13:11
00:24
Manken Gizem Akbaş'ı darbeden eski sevgiliye 7 ay 15 gün hapis | Video 04.05.2023 | 11:54
00:35
Ünlü şarkıcı Hadise'nin dansı sosyal medyaya damga vurdu | Video 03.05.2023 | 22:43
00:30
01:29
03:05
Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası | Video 03.05.2023 | 11:02
00:22
03:05
Gülşen'in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor | Video 02.05.2023 | 09:36
01:00
00:08
00:33
00:16
00:35
Kadir Doğulu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu! "Evet, aldattım!" | Video 27.04.2023 | 15:47