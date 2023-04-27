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Haberler Galeri Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen "S" Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır'dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 08:43

Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen "S" Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır'dan açıklama geldi!

Magazin kulisleri Kadir Doğulu hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor! Sosyal medyaya bomba gibi düşen Kadir Doğulu'nun farklı kadınlarla sarmaş dolaş, öpüştüğü görüntüler sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemiş oyuncunun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi. Kadir Doğulu'nun daha önce de rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi. Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen "S" hakkında verilen ayrıntılar Sezer Çakır'ı işaret etmişti. Sezer Çakır sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu...

Kadir Doğulu’nun imam nikahlı olduğu iddia edilen S Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır’dan açıklama geldi!

Magazin kulisleri Kadir Doğulu'nun çapkınlık gecesi ve ardından ortaya atılan ilginç iddialarla çalkalanıyor! Sosyal medyaya bomba gibi düşen Kadir Doğulu'nun farklı kadınlarla sarmaş dolaş, öpüştüğü görüntüler sonrası iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattı mı? İşte şok eden görüntüler | Video

Kadir Doğulu’nun imam nikahlı olduğu iddia edilen S Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır’dan açıklama geldi!

Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Kadir Doğulu'nun adı Sezer Çakır ile imam nikahı kıydığı yönünde haberler ile gündeme geldi.

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Kadir Doğulu’nun imam nikahlı olduğu iddia edilen S Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır’dan açıklama geldi!

Kadir Doğulu'ya sosyal medyadan tepki yorumları yağıyor, sebebi ise 2016 yılından bu yana Neslihan Atagül ile evli olan yakışıklı oyuncunun Alaçatı'da bir mekanda iki farklı kadın ile samimi görüntülerinin ifşa olması.

Kadir Doğulu’nun imam nikahlı olduğu iddia edilen S Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır’dan açıklama geldi!

Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi.

Kadir Doğulu’nun imam nikahlı olduğu iddia edilen S Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır’dan açıklama geldi!

İhanet iddiasıyla ilgi ortaya çıkan detaylar ise 'yok artık' dedirtecek türden olmuştu.

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