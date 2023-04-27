Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen "S" Sezer Çakır mı? Çapkınlık gecesi ifşa olan Kadir Doğulu hakkında Sezer Çakır'dan açıklama geldi!

Giriş Tarihi: 27.04.2023 08:25
Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
08:43
Magazin kulisleri Kadir Doğulu hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor! Sosyal medyaya bomba gibi düşen Kadir Doğulu'nun farklı kadınlarla sarmaş dolaş, öpüştüğü görüntüler sonrası iddiaların ardı arkası kesilmemiş oyuncunun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında adeta harem kurduğu söylentileri ortalığı karıştırmıştı. Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi. Kadir Doğulu'nun daha önce de rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi. Kadir Doğulu'nun imam nikahlı olduğu iddia edilen "S" hakkında verilen ayrıntılar Sezer Çakır'ı işaret etmişti. Sezer Çakır sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu...