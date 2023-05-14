Giriş Tarihi: 14.05.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 08:25

Kafalar karıştı! Hadise'nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş öyle ki mesajları ifşa olmuştu. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Popçu Hadise ile rapçi Murda, önceki gün Yeniköy'de buluştu. Gittikleri mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikiliye, Hadise'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı olay saat soruldu. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Hadise'nin pırlantalı saati gizemli aşkından mı hediye? İşte Dubaili bir sevgilisi olduğu iddiası ve çok konuşulan Arapça rakamlı lüks saat...