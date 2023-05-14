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Haberler Galeri Kafalar karıştı! Hadise'nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 08:25

Kafalar karıştı! Hadise'nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Reza Zarrab'ın Gündeş'le evliyken Hadise'yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika'da tatil yaptıkları iddia edilmiş öyle ki mesajları ifşa olmuştu. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Popçu Hadise ile rapçi Murda, önceki gün Yeniköy'de buluştu. Gittikleri mekan çıkışı objektiflere yansıyan ikiliye, Hadise'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı olay saat soruldu. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı. Hadise'nin pırlantalı saati gizemli aşkından mı hediye? İşte Dubaili bir sevgilisi olduğu iddiası ve çok konuşulan Arapça rakamlı lüks saat...

GÖKHAN GÖKDUMAN
Kafalar karıştı! Hadise’nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Hadise Dubaili sevgili mi yaptı? Murda aşkını yalanlayan Hadise'nin saatindeki ayrıntı dedikoduların fitilini ateşledi...

Kafalar karıştı! Hadise’nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

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Kafalar karıştı! Hadise’nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Hadise'nin pırlantalı saati gizemli aşkından mı hediye? İşte Dubaili bir sevgilisi olduğu iddiası ve çok konuşulan Arapça rakamlı lüks saat...

Kafalar karıştı! Hadise’nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Bir süre önce kendisine 500 bin TL değerinde ünlü marka bir saat alan ünlü popçu, son olarak sosyal medyasından başka bir saatini paylaştı. Hadise'nin Arapça rakamlar yazılı olan pırlanta saatiyle yaptığı paylaşım, dedikodu kazanını da yine kaynattı.

Kafalar karıştı! Hadise’nin arapça rakamlı saati Dubaili gizemli aşkından mı?

Hadise'nin ünlü bir markanın pırlanta saatiyle ilgili ortaya iki farklı iddia atıldı. Bunlardan ilkine göre market değeri 25 bin dolar (488 bin TL) olan ancak piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan bu sınırlı üretim saatin 'sahte' olduğuydu...

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