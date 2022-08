Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 15:47

Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den ihanet ve şiddet iddiasıyla boşanmıştı. Boşanan çift daha sonra tekrar evlenme kararı alıp bir araya gelmişti. Ancak bu da pek uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylar da ayrıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı iki kızının babası eski eşi Mustafa Can Keser ile yeni bir paylaşım yaptı. Damla Ersubaşı'nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." yorumunda bulundu.