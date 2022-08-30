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Haberler Galeri Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi
Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 15:47

Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

Sihirli Annem'de canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı eşi Mustafa Can Keser'den ihanet ve şiddet iddiasıyla boşanmıştı. Boşanan çift daha sonra tekrar evlenme kararı alıp bir araya gelmişti. Ancak bu da pek uzun sürmedi ve çift geçtiğimiz aylar da ayrıldı. Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı iki kızının babası eski eşi Mustafa Can Keser ile yeni bir paylaşım yaptı. Damla Ersubaşı'nın son paylaşımı kafaları karıştırdı. Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." yorumunda bulundu.

Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı iki kızının babası olan eski eşi Mustafa Can Keser'in yanağından makas aldığı anları Instagram'dan paylaştı.

Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

Ersubaşı ihanet iddiasıyla Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmış sonra çocuklarının babasına bir şans daha vermişti.

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Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

Damla Ersubaşı son olarak eski eşiyle samimi anlarını paylaştı.

Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

'SEVGİLİN KIZMASIN SONRA HE'

Ersubaşı eski eşinin yanağından makas aldığı anları paylaşarak "Tık diyorum doğdu güneşim. Sevgilin kızmasın sonra he..." yorumunda bulundu.

Kafaları karıştırdı! Damla Ersubaşı eski eşinin yanağından önce makas aldı sonra ‘Sevgilin kızmasın’ dedi

Mustafa Can Keser ise bu anlarda tepkisiz kalmayı tercih etti.

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