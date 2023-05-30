Kainat Güzeli Azra Akın ’yeni saç modelimi nasıl buldunuz?’ diyerek paylaştı! Azra Akın’ın yeni imajı olay!

Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:33

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan tescilli güzel, son olarak imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Akın, "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" diye sordu. O kare kısa sürede on binlerce beğeni aldı. İşte Azra Akın'ın dikkat çeken yeni imajı...