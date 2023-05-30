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Haberler Galeri Kainat Güzeli Azra Akın 'yeni saç modelimi nasıl buldunuz?' diyerek paylaştı! Azra Akın'ın yeni imajı olay!
Giriş Tarihi: 30.05.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 14:33

Kainat Güzeli Azra Akın 'yeni saç modelimi nasıl buldunuz?' diyerek paylaştı! Azra Akın'ın yeni imajı olay!

2002'de Türkiye güzeli seçilen ve ardından aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, mütevazı hayatıyla ekranlardan uzak, sade bir hayat yaşıyor. 2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, 2018 yılında da oğlu Demir'i kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan tescilli güzel, son olarak imaj değişikliğine gitti. Yeni imajını Instagram hesabından paylaşan Akın, "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz?" diye sordu. O kare kısa sürede on binlerce beğeni aldı. İşte Azra Akın'ın dikkat çeken yeni imajı...

Kainat Güzeli Azra Akın ’yeni saç modelimi nasıl buldunuz?’ diyerek paylaştı! Azra Akın’ın yeni imajı olay!

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürdürüyor.

Kainat Güzeli Azra Akın ’yeni saç modelimi nasıl buldunuz?’ diyerek paylaştı! Azra Akın’ın yeni imajı olay!

Mütevazı yaşantısıyla hayranlarının beğenisini toplayan tescilli güzel, sevenleriyle iletişimini 700 bini aşkın takipçili Instagram hesabından sürdürüyor.

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Kainat Güzeli Azra Akın ’yeni saç modelimi nasıl buldunuz?’ diyerek paylaştı! Azra Akın’ın yeni imajı olay!

2017 yılında Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, bu mutlu evliliğinden oğlu Demir'i bir yıl sonra kucağına almıştı.

Kainat Güzeli Azra Akın ’yeni saç modelimi nasıl buldunuz?’ diyerek paylaştı! Azra Akın’ın yeni imajı olay!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan tescilli güzel, son olarak imaj değişikliğine gitti.

Kainat Güzeli Azra Akın ’yeni saç modelimi nasıl buldunuz?’ diyerek paylaştı! Azra Akın’ın yeni imajı olay!

Ünlü manken, uzun saçlarından vazgeçip saçlarını küt kestirerek imaj tazeledi.

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