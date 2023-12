Kan Çiçekleri’nin Baran’ı Barış Baktaş’tan itiraflar! “Kimseye söylememiştim, anlatmamıştım…”

OYUNCULUKLA ŞANS ESERİ TANIŞTIM

-İlgin var mıydı?

İyi yaparım ama ilgim yok. Zaten küçük yaştan beri ticaretin içinde olan bir insanım. Başarılıydım, bölümümü de üçüncü olarak bitirdim. Zaten birinci sınıfın sonunda tanıştım oyunculukla şans eseri, tesadüfen.

-Nasıl oldu?

Bir kuzenim var, aynı zamanda avukatım. Bir iş ajansıyla çalışıyordum canım sıkılıyordu, ben boş durmayı seven biri değilim. Fuarlarda falan çalışıyordum. "Nasıl geçti?" falan diye sordu, çalıştın mı bir yerde diye. Evet, bir ajansla çalışıyordum derken birden "Ne ajansı oyunculuk ajansı mı?" dedi. Ajans kelimesinden çıktı ortaya. "Yok, ne alaka" dedim. "Niye yapmıyorsun?" dedi. Hiçbir ilgim yoktu aslında. "Niye yapmıyorsun?" falan dedi, "İstemiyorum, gerek yok" dedim. Gidip bir ajansa başvuruda bulunmuş benim adıma, benden habersiz. Aradılar, gitmedim. Tekrar aradılar, tekrar gitmedim. Sonra bir boşluğa düştüm, sınavlardan filan çıkmıştım. Arkadaşlar memleketlerine gitmişlerdi. Benim de biraz işlerim vardı, o süreçte boştum. "Yarın ne yapsam?" diye düşünürken telefon geldi, "Yarın ajansa gelir misiniz?" diye. Ben sırf günümü değerlendirmek için gittim. Gittim, döndüm, "Bugünü atlattık, yarın ne yapacağız?" dedim. Bir saat sonra tekrar aradılar "Yarın set var" diye. "Bakın sakalımı kesmem" dedim, "Yok, sivil polis rolünde oynayacaksın" dediler. "Tamam, olur" dedim. Gittim, sonra dedim ki, "Ne kadar güzel bir yermiş burası." İnsanlar ne yapıyor diye analiz ediyorum. Benim gibi ilk defa gelen birçok insan vardı. Herkes oflayıp poflarken ben çok mutluydum orada. Hatta telefonumu çıkarıp onlarla videolar çektim, koreografiler yaptım. Hani polis rolünde oynayacağız ya. Silah var, yelekler var, formalar var. Senaryo yazdım, fotoğraflar falan çektim. Gün çok güzel geçti. Kendi filmimi de yapmak istiyorum bir gün.

Neyse o şekilde bir, iki, üç, dört derken zaten sıkılan bir insanım, ajansla başka işler yapıyordum, "E bu işi yapayım" dedim. Ama şu an okul okuyorum, bitene kadar diye düşünüyordum ama vazgeçememeye başladım. Okulumu da aksatmamam lazım vs. Bir gün babamdan bir şey rica ettim. Bir iş kurmak istedim. Ciddi bir iş. Ticaret yapmaya o kadar alışkınım ki bir iş yapmam lazım, bir yer kurmam lazım. O da ben İstanbul'da kalmayayım diye, okul bitince döneyim diye "Ya sen oyunculuk falan yapmıyor musun, git oyunculuk yap" dedi. Ama nasıl bir şeyin içine attığının farkında değil. "Baba o işler öyle olmaz" dedim. Bu işin şu an ben amatör kısmındayım. Eğitim alman lazım, kendini geliştirmen lazım. Ve bu işin de eğitim anlamında bir sınırı yok. Yine aynı sebepten, bir iş kurmayayım diye "Git, ben vereceğim parasını" dedi. Ben ciddiye almadım tabii. Sonra bir gün bir yerde broşür gördüm. Çok da güzel bir eğitmen kadrosu vardı. "Bu insanlardan eğitim almak istiyorum" dedim. Gittim, oradan eğitim aldım. Sonra bütün ajanslardan kaydımı sildim ve kendimi geliştirmeye odakladım. At binmeyi öğrendim, kılıç kullanmayı öğrendim. Kamera önü aksiyon dövüş eğitimleri aldım. Dans etmeyi öğrendim vs. "Artık oldum" gibi bir şey yok zaten bu işte de, artık başlamaya hazırım dediğimde çalışmaya başladım. Bir de benim bir huyum var. Hiçbir şey imkansız değildir. Bence yapılır yani. Cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun.