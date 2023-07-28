Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman'dan dostu Tanyeli'ye anlamlı hediye! "Herkese Safiye gibi dost lazım"

Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:57

Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli o anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde yanında olan yakın dostlarından biri de Safiye Soyman oldu. Sevilen sanatçı, tedavi aşamasında saçlarını sıfıra vurduran Tanyeli'ye anlamlı bir hediye verdi. Duygusal anları paylaşan Tanyeli'ye "Herkese Safiye gibi dost lazım" yorumları yağdı.