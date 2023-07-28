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Haberler Galeri Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman'dan dostu Tanyeli'ye anlamlı hediye! "Herkese Safiye gibi dost lazım"
Giriş Tarihi: 28.07.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 11:57

Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman'dan dostu Tanyeli'ye anlamlı hediye! "Herkese Safiye gibi dost lazım"

Ünlü oryantal Tanyeli'den geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen haber gelmişti. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı. Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli o anları hayranlarıyla paylaşmıştı. Tanyeli'nin zor günlerinde yanında olan yakın dostlarından biri de Safiye Soyman oldu. Sevilen sanatçı, tedavi aşamasında saçlarını sıfıra vurduran Tanyeli'ye anlamlı bir hediye verdi. Duygusal anları paylaşan Tanyeli'ye "Herkese Safiye gibi dost lazım" yorumları yağdı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman’dan dostu Tanyeli’ye anlamlı hediye! Herkese Safiye gibi dost lazım

Kanserle mücadele eden Tanyeli'ye eşi en büyük destekçi, moral kaynağı oluyor. Evliliklerinde 10. yıllarına giren çift geçtiğimiz günlerde hastane odasında romantik anlar yaşamıştı. Tanyeli'yi son ziyaret edenlerden biride zor günlerinde yanında olan yakın dostu Safiye Soyman oldu.

Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman’dan dostu Tanyeli’ye anlamlı hediye! Herkese Safiye gibi dost lazım

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsıldı.

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Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman’dan dostu Tanyeli’ye anlamlı hediye! Herkese Safiye gibi dost lazım

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman’dan dostu Tanyeli’ye anlamlı hediye! Herkese Safiye gibi dost lazım

Geçtiğimiz günlerde saçlarına veda eden Tanyeli o anları hayranlarıyla paylaşmıştı.

Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman’dan dostu Tanyeli’ye anlamlı hediye! Herkese Safiye gibi dost lazım

Sevilen sanatçı, tedavi aşamasında saçlarını sıfıra vurduran Tanyeli'ye anlamlı bir hediye verdi.

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