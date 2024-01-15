Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
06:31
Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli'nin yaşını duyan inanamadı!
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi sürecine hemen başlanan ünlü oryantal Tanyeli için son olarak sanatçı dostları moral gecesi düzenlemeye karar vermişti. Tanyeli, son olarak sosyal medya hesabından şehit haberleri sonrası moral gecesini ertelediklerini duyurmuştu. Kemoterapi sürecinden sonra Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise ameliyat olmuştu. Son hali ile hayranlarını sevindiren Tanyeli bugün yeni yaşını kutluyor. Yaşını hiç göstermeyen Tanyeli'nin oğulları ile pozuna görenler şaşıp kalıyor... İşte ünlü sanatçı Tanyeli'nin son hali ve oğullarıyla yepyeni paylaşımı!