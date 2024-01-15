Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli'nin yaşını duyan inanamadı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 06:31

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli'nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli'nin yaşını duyan inanamadı!

Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen ve tedavi sürecine hemen başlanan ünlü oryantal Tanyeli için son olarak sanatçı dostları moral gecesi düzenlemeye karar vermişti. Tanyeli, son olarak sosyal medya hesabından şehit haberleri sonrası moral gecesini ertelediklerini duyurmuştu. Kemoterapi sürecinden sonra Küba'ya tedavi için giden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ise ameliyat olmuştu. Son hali ile hayranlarını sevindiren Tanyeli bugün yeni yaşını kutluyor. Yaşını hiç göstermeyen Tanyeli'nin oğulları ile pozuna görenler şaşıp kalıyor... İşte ünlü sanatçı Tanyeli'nin son hali ve oğullarıyla yepyeni paylaşımı!

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli’nin yaşını duyan inanamadı!

Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından 99 kilodan 60 kiloya kadar düşen Tanyeli yeni görüntüsünün mutluluğunu sürecekken, kötü bir haberle sarsılmıştı.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli’nin yaşını duyan inanamadı!

Tanyeli'nin pankreas kanseri olduğu ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli’nin yaşını duyan inanamadı!

AMELİYAT OLDU

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli’nin yaşını duyan inanamadı!

"AMELİYATIM İYİ GEÇTİ"

Ameliyatı sonrası sosyal medyada açıklama yapan Tanyeli, "Ameliyatım iyi geçti arayıp, soran herkese teşekkür ederim. Dinlenmek zorunda olduğum ve serumlardan dolayı uyuduğum için cevap veremiyorum, affınıza sığınıyorum çok öpüyorum sizleri. Ameliyatın içeriğini sormuşsunuz 8 hafta sonra pankreas ameliyatı planlanıyor. Şu anda olduğum ameliyat olması gereken bir ameliyattı" ifadelerini kullandı.

Kanserle mücadele eden oryantal Tanyeli’nin bugün doğum günü! Boyundan büyük oğulları olan Tanyeli’nin yaşını duyan inanamadı!

TANYELİ'NİN SON HALİ DE ORTAYA ÇIKTI

Bugün yeni bir paylaşım yapan sanatçının son hali de ortaya çıktı.

SON DAKİKA