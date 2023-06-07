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Haberler Galeri Kanto'nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 07.06.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 16:48

Kanto'nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'ye kantoyu tanıtan sevilen sanatçı Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Nurhan Damcıoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nurhan Damcıoğlu, kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanto kraliçesi olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Nurhan Damcıoğlu için ilk tören, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlendi. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, törende yaptığı konuşmada, büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

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Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Nurhan Damcıoğlu'nun birçok önemli sanatçıyla sahne aldığını belirten Ulukut, şöyle dedi:

"Nurhan Damcıoğlu, ilk kez Ankara'da Devlet Tiyatrosunda sahneye çıktı. Pek çok oyunda oynadı. Dönemin en önemli gazinolarında ve kulüplerinde kanto gösterileri yaptı. Yurt dışında birçok ülkede kanto türünde şarkı söyleyip müzikallerde oynadı. Vefatıyla herkesi derinden üzen Damcıoğlu, ilk kez tiyatro safhasıyla tanıştığı Devlet Tiyatroları sahnesinden uğurlanıyor. Başta ailesi olmak üzere tüm severlere sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

- Yeğeni, Damcıoğlu'nun şalını tabutuna bıraktı

Damcıoğlu'nun yeğeni İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Yağmur Damcıoğlu, yaptığı konuşmada, törenin yapılmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Halasının özel yaşamında da çok enerjik ve hayat dolu bir insan olduğunu anlatan Yağmur Damcıoğlu, bir kurum sanatçısından ziyade "gönüllere taht kurmuş" bir halk sanatçısı olduğunu söyledi.

Yağmur Damcıoğlu, konuşmasının ardından halasının sahnede kanto gösterisi yaparken taktığı şalı öperek tabutun üzerine bıraktı.

Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

- Dakikalarca alkışlandı

Konuşmaların ardından Nurhan Damcıoğlu'nun sanat yaşamını anlatan video izlendi. Törene katılanlar, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

Tören, sanatçıların ve yakınlarının Damcıoğlu'nun tabutuna karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törene, Damcıoğlu ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ve sanatçılar katıldı.

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