Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Nurhan Damcıoğlu'nun birçok önemli sanatçıyla sahne aldığını belirten Ulukut, şöyle dedi:

"Nurhan Damcıoğlu, ilk kez Ankara'da Devlet Tiyatrosunda sahneye çıktı. Pek çok oyunda oynadı. Dönemin en önemli gazinolarında ve kulüplerinde kanto gösterileri yaptı. Yurt dışında birçok ülkede kanto türünde şarkı söyleyip müzikallerde oynadı. Vefatıyla herkesi derinden üzen Damcıoğlu, ilk kez tiyatro safhasıyla tanıştığı Devlet Tiyatroları sahnesinden uğurlanıyor. Başta ailesi olmak üzere tüm severlere sabır ve başsağlığı diliyoruz."