Kanto’nun Kraliçesi Nurhan Damcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Nurhan Damcıoğlu, kaldırıldığı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanto kraliçesi olarak bilinen Nurhan Damcıoğlu, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Nurhan Damcıoğlu için ilk tören, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde düzenlendi. İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, törende yaptığı konuşmada, büyük bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Nurhan Damcıoğlu'nun birçok önemli sanatçıyla sahne aldığını belirten Ulukut, şöyle dedi: 'Nurhan Damcıoğlu, ilk kez Ankara'da Devlet Tiyatrosunda sahneye çıktı. Pek çok oyunda oynadı. Dönemin en önemli gazinolarında ve kulüplerinde kanto gösterileri yaptı. Yurt dışında birçok ülkede kanto türünde şarkı söyleyip müzikallerde oynadı. Vefatıyla herkesi derinden üzen Damcıoğlu, ilk kez tiyatro safhasıyla tanıştığı Devlet Tiyatroları sahnesinden uğurlanıyor. Başta ailesi olmak üzere tüm severlere sabır ve başsağlığı diliyoruz.' - Yeğeni, Damcıoğlu'nun şalını tabutuna bıraktı Damcıoğlu'nun yeğeni İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçısı Yağmur Damcıoğlu, yaptığı konuşmada, törenin yapılmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Halasının özel yaşamında da çok enerjik ve hayat dolu bir insan olduğunu anlatan Yağmur Damcıoğlu, bir kurum sanatçısından ziyade 'gönüllere taht kurmuş' bir halk sanatçısı olduğunu söyledi. Yağmur Damcıoğlu, konuşmasının ardından halasının sahnede kanto gösterisi yaparken taktığı şalı öperek tabutun üzerine bıraktı. - Dakikalarca alkışlandı Konuşmaların ardından Nurhan Damcıoğlu'nun sanat yaşamını anlatan video izlendi. Törene katılanlar, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Tören, sanatçıların ve yakınlarının Damcıoğlu'nun tabutuna karanfil bırakmasıyla sona erdi. Törene, Damcıoğlu ailesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ve sanatçılar katıldı. Son isteği ortaya çıktı Öte yandan Nurhan Damcıoğlu'nun kardeşi Perihan Damcıoğlu, 'Hep güzel anılmak istiyordu. Son bir konser yapmak gibi hayali vardı. Onu tamamlayamadı. İçinde ukde kaldı' dedi. SANAT DÜNYASI YASA BOĞULDU Damcıoğlu'nun vefat haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Sanat camiasının ünlü isimleri, Nurhan Damcıoğlu'na sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla veda ettiler. ''ÇOK ÜZÜLDÜM'' Acı haberin ardından ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi: ''Çok üzüldüm. Allah mekanını cennet eylesin.'' ''HAYATIMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI'' Armağan Çağlayan da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Sahnelerin, gazinoların en büyük starlarındandı Nurhan Hanım. Çocukluğumda televizyona çıktığında gözlerimi alamazdım. Fıkır fıkır, şıkır şıkırdı. Hayatımızdan bir yıldız daha kaydı. Ahhhh badem şekerim. Yattığınız yer incitmesin Nurhan Hanım'' ifadelerini kullandı. ''MEKANIN CENNET OLSUN'' Manken ve şarkıcı Sevda Demirel, ''Nurhan Damcıoğlu, büyük kantocu, mekanın cennet olsun'' mesajını paylaştı. ''TANIYAN HERKES ONU ASLA UNUTMAYACAK'' Nurhan Damcıoğlu'nun vefatının ardından Ebru Gündeş ise üzüntüsünü, ''Çocukluğumuzun çok kımetlilerinden bir ismi daha kaybetmişiz. Bence tanıyan herkes onu asla unutmayacak. Mekanı cennet olsun'' sözleriyle dile getirdi. 'SİZİ HER ZAMAN MÜTHİŞ ENERJİNİZLE HATIRLAYACAĞIM'' Pınar Altuğ Atacan, Nurhan Damcıoğlu'nun bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşarak altına, ''Sizi her zaman gülen gözleriniz ve müthiş enerjinizle hatırlayacağım'' yazdı. NURHAN DAMCIOĞLU KİMDİR? Adana'da 1 Mayıs 1941'de doğan Damcıloğlu, 9 yaşında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Çocuk Bölümü'nde tiyatroya adım attı. Bale dersleri de alan Damcıoğlu, Radyo Çocuk Kulübünde 9 yıl çalıştı. 16 yaşından itibaren de Devlet Tiyatrosunda oynadı. Kanto türü eseri ilk olarak Toto Karaca'dan dinleyen Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu'nun teşviki ile 1969'da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Kendisini tümüyle kantoya veren Damcıoğlu, gazinolarda da sahne aldı. Televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Damcıoğlu, 56 yıl sahnelerde gösteri yaptı.