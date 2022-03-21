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Haberler Galeri Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:25

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Son olarak final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisinde 'Gülfem' karakterine hayat veren güzel oyuncu Esra Bilgiç, diğer yandan reklam projelerinde sık sık boy göstermeye devam ediyor. Instagram'da 6,6 milyon takipçiye sahip olan Esra Bilgiç, yaptığı son paylaşım ile yine ses getirdi. Victoria's Secret markasının reklam çekiminde model olan oyuncunun, iç çamaşırı reklamında ceket giymesi tartışmalara yol açtı. Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapıldı. İşte Esra Bilgiç'in tartışma yaratan o paylaşımı...

Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Geçen günlerde final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisiyle son olarak ekranlarda boy gösteren, rol aldığı "Adanış: Kutsal Kavga" filmiyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Esra Bilgiç, dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!

SÜTYEN ÜZERİNE CEKET

İki farklı tarz sütyen tanıtımını yapan Bilgiç'in üzerine ceket giymesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

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Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!

"CEKET REKLAMI GİBİ OLMUŞ"

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Güzel oyuncuyu gören takipçileri; "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

Kanunsuz Topraklar’ın Gülfem’i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor.

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