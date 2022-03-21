Giriş Tarihi: 21.03.2022 12:18
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
12:25
Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamındaki görüntüsüyle tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yaptı!
Son olarak final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisinde 'Gülfem' karakterine hayat veren güzel oyuncu Esra Bilgiç, diğer yandan reklam projelerinde sık sık boy göstermeye devam ediyor. Instagram'da 6,6 milyon takipçiye sahip olan Esra Bilgiç, yaptığı son paylaşım ile yine ses getirdi. Victoria's Secret markasının reklam çekiminde model olan oyuncunun, iç çamaşırı reklamında ceket giymesi tartışmalara yol açtı. Bilgiç'in gönderisinin altına, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yapıldı. İşte Esra Bilgiç'in tartışma yaratan o paylaşımı...