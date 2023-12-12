Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:24

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı aradan geçen 47 yılda öyle bir değişti ki... İşte Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali!

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanda buluştu! Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu isimlerden biri de sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı... Aradan geçen 47 yılda artık 50'li yaşlarında biri olan, Kapıcılar Kralı'nın uyanık kapıcısı Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişti... İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...