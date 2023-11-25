Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı şimdi 50’lerinde... Kapıcılar Kralı’nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanda buluştu!

Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu isimlerden biri de sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı... Aradan geçen 47 yılda artık 50'li yaşlarında biri olan, Kapıcılar Kralı'nın uyanık kapıcısı Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişti... Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanın önünde biraraya geldi. İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...