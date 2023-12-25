Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:55

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı şimdi 50'lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını tanımak imkansız!

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanda buluştu! Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu isimlerden biri de sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı... Aradan geçen 47 yılda artık 50'li yaşlarında biri olan, Kapıcılar Kralı'nın uyanık kapıcısı Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişti... İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...