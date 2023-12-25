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Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı şimdi 50'lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:55

Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı şimdi 50'lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı'nın İbram'ını tanımak imkansız!

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi yıllar sonra o apartmanda buluştu! Türk sinemasında veya dizi sektöründe geçmiş yıllarda karşımıza çıkan isimlerin son hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu isimlerden biri de sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı... Aradan geçen 47 yılda artık 50'li yaşlarında biri olan, Kapıcılar Kralı'nın uyanık kapıcısı Seyit'in oğlu İbram, bakın nasıl değişti... İşte ekrana gelen tekrarlarıyla kahkahalara boğan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ının son hali...

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı şimdi 50’lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını tanımak imkansız!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı'nın yönetmenliğini Zeki Ökten yaparken, senaryosunu da Umur Bugay yazmıştı.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı şimdi 50’lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını tanımak imkansız!

1976 yapımı film aradan geçen 47 yılda hala izleyenleri kahkahaya boğmayı başarıyor. Hiç kuşkusuz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Kapıcılar Kralı'nda usta sanatçı uyanık kapıcı Seyit'e hayat vermişti.

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Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı şimdi 50’lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını tanımak imkansız!

Filmde babasına yardım eden ve hafızalara kazınan repliklerin baş kahramanı olan İbram şimdilerde 50'li yaşlarında.

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı şimdi 50’lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını tanımak imkansız!

Son hali merak konusu olan Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı öyle bir değişmiş ki tanımak imkansız...

Kapıcılar Kralı’nın İbram’ı şimdi 50’lerinde... Öyle bir değişti ki Kapıcılar Kralı’nın İbram’ını tanımak imkansız!

''İbram şu zımpırtıyı al oğlum, belki demiri para eder.'' "Lopopo ne gız? Git başımdan... Lopopoymuş..." Kapıcılar Kralı'nın iki kardeşi geçtiğimiz yıllarda biraraya gelmişti.

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