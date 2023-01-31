Kaptan 36 yaşında! Arda Turan’a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa’nın yarısı Arda!

Arda Turan'ın çocukları sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan Aslıhan Doğan, 'Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Çocuklarımızla nice mutlu en güzel senelerimiz olsun" diye yorum yaptı.