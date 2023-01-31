Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:16
Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
08:34
Kaptan 36 yaşında! Arda Turan'a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa'nın yarısı Arda!
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 36'ncı yaş gününü, eğlenceli bir videoyla kutladı. Arda Turan'ın çocuklarını sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan eşi, "Doğum günün kutlu olsun yoldaşım, en iyi arkadaşım" dedi. Galatasaray Bayrampaşa Futbol Okulu'nda eğitim alan ve ismi Arda olan onlarca çocuk ise kaptanın doğum gününü mesaj yayınlayarak kutladı. Turan, bu video nedeniyle duygusal anlar yaşadı.