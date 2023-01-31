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Haberler Galeri Kaptan 36 yaşında! Arda Turan'a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa'nın yarısı Arda!
Giriş Tarihi: 31.01.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 08:34

Kaptan 36 yaşında! Arda Turan'a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa'nın yarısı Arda!

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 36'ncı yaş gününü, eğlenceli bir videoyla kutladı. Arda Turan'ın çocuklarını sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan eşi, "Doğum günün kutlu olsun yoldaşım, en iyi arkadaşım" dedi. Galatasaray Bayrampaşa Futbol Okulu'nda eğitim alan ve ismi Arda olan onlarca çocuk ise kaptanın doğum gününü mesaj yayınlayarak kutladı. Turan, bu video nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Kaptan 36 yaşında! Arda Turan’a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa’nın yarısı Arda!

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın doğum gününü eğlenceli bir videoyla kutladı.

Kaptan 36 yaşında! Arda Turan’a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa’nın yarısı Arda!

Arda Turan'ın çocukları sırtında taşıdığı bir videoyu paylaşan Aslıhan Doğan, 'Doğum günün kutlu olsun hayat arkadaşım, en iyi arkadaşım. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyoruz. Çocuklarımızla nice mutlu en güzel senelerimiz olsun" diye yorum yaptı.

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Kaptan 36 yaşında! Arda Turan’a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa’nın yarısı Arda!

Galatasaray Bayrampaşa Futbol Okulu'nda eğitim alan ve ismi Arda olan onlarca çocuk ise kaptanın doğum gününü mesaj yayınlayarak kutladı.

Kaptan 36 yaşında! Arda Turan’a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa’nın yarısı Arda!

Turan, bu video nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Kaptan 36 yaşında! Arda Turan’a doğum gününde anlamlı kutlama! Bayrampaşa’nın yarısı Arda!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor.

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