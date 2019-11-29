Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

Türkiye onu Michael Knight karakterine hayat verdiği Kara Şimşek dizisiyle tanıdı. Yüksek teknolojiye sahip otomobili Kitt ile evlerimize konuk olan David Hasselhoff döneminin en yakışıklı ve ünlü yıldızlarından biriydi. 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde popüler olan bir televizyon dizisi olan Kara Şimşek, Türkiye'de de TRT tarafından yayınlanmıştı. İzleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin bu başarısında ünlü otomobil Kitt kadar Haselhoff'un oyunculuğu ve karizmatik rolünün de etkisi büyüktü. Peki yıllar sonra Michael Knight yani gerçek adıyla David Hasselhoff'un ne halde olduğunu biliyor muydunuz? Bilmeyenler için bu hali büyük bir sürpriz olacak!
Giriş Tarihi: 29.11.2019
11:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
11:55
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