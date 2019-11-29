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  • Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

dizisinin efsane yıldızıydı! ' bakın ne halde

Türkiye onu karakterine hayat verdiği dizisiyle tanıdı. Yüksek teknolojiye sahip otomobili Kitt ile evlerimize konuk olan döneminin en yakışıklı ve ünlü yıldızlarından biriydi. 1982-1986 yılları arasında ABD'de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde popüler olan bir televizyon dizisi olan Kara Şimşek, Türkiye'de de TRT tarafından yayınlanmıştı. İzleyicileri ekranlara kilitleyen dizinin bu başarısında ünlü otomobil Kitt kadar Haselhoff'un oyunculuğu ve karizmatik rolünün de etkisi büyüktü. Peki yıllar sonra Michael Knight yani gerçek adıyla David Hasselhoff'un ne halde olduğunu biliyor muydunuz? Bilmeyenler için bu hali büyük bir sürpriz olacak!

Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:55
Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

nam-ı diğer !

Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

Bir dönem herkes onu konuşuyordu!

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Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan şimdilerde şarkıcılığa devam ediyor.

Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

İşte bu da son hali!

Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

Yaşlanmıyor dense yeridir!

Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde

Van Damme

Kara Şimşek dizisinin efsane yıldızıydı! David Hasselhoff' bakın ne halde
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