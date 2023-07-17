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Haberler Galeri Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses'in havalimanındaki zor anları! 'Her şeyi fırlattım, hala şoktayım'
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:56

Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses'in havalimanındaki zor anları! 'Her şeyi fırlattım, hala şoktayım'

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, karakolluk oldu! Bodrum'a gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na gelen Dilan Çıtak Tatlıses, telefon görüşmesi yaptığı sırada, bir yolcunun sert uyarısıyla deliye döndü. Karakolluk olan İbrahim Tatlıses'in kızı, üç kişinin daha kendisine ağır sözler sarf ettiğini belirtirken, "Dört adam bir olup, üzerime yürüdü. Bana 'madde kullanıyorsun' dediler" şeklinde ifade verdi.

Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses’in havalimanındaki zor anları! ’Her şeyi fırlattım, hala şoktayım’

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda çileden çıktı. Karakolluk Çıtak, ardından ifade verdi.

Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses’in havalimanındaki zor anları! ’Her şeyi fırlattım, hala şoktayım’

Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, dün Bodrum'a gitmek için İstanbul Havalimanı'ndaydı.

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Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses’in havalimanındaki zor anları! ’Her şeyi fırlattım, hala şoktayım’

Uçağa dakikalar kala telefonla iş görüşmesi yapan Tatlıses, bir yolcu tarafından yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyarıldı.

Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses’in havalimanındaki zor anları! ’Her şeyi fırlattım, hala şoktayım’

İkili arasındaki tartışmaya diğer yolcuların da katılmasıyla olay büyüdü.

Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses’in havalimanındaki zor anları! ’Her şeyi fırlattım, hala şoktayım’

Kendisini ve yardımcısını korumak için eline geçirdiği her şeyi karşısındaki kişilere fılatan Dilan Çıtak Tatlıses, havalimanı karakoluna giderek şikayetçi oldu.

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