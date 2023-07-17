Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:23
Güncelleme Tarihi: 17.07.2023
13:56
Karakolluk oldu! Dilan Çıtak Tatlıses'in havalimanındaki zor anları! 'Her şeyi fırlattım, hala şoktayım'
İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, karakolluk oldu! Bodrum'a gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na gelen Dilan Çıtak Tatlıses, telefon görüşmesi yaptığı sırada, bir yolcunun sert uyarısıyla deliye döndü. Karakolluk olan İbrahim Tatlıses'in kızı, üç kişinin daha kendisine ağır sözler sarf ettiğini belirtirken, "Dört adam bir olup, üzerime yürüdü. Bana 'madde kullanıyorsun' dediler" şeklinde ifade verdi.