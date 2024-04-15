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Haberler Galeri Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:13

Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Son olarak mutlu aile yaşantısıyla konuşulan çiftin oğulları Karan Özçivit 5 yaşına girdi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın renkli doğum günü pozlarına beğeni yağdı.

Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında hayatını birleştirdi.

Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında bulunan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Kerem ve Karan adında iki oğlu var.

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Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 2023 yılında ise Kerem'i karşılamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamıştı.

Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Son olarak ünlü çiftin oğulları Karan Özçivit 5 yaşına girdi.

Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın renkli doğum günü pozlarına beğeni yağdı.

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