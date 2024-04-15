Karan Özçivit 5 yaşında! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
13:13
'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Son olarak mutlu aile yaşantısıyla konuşulan çiftin oğulları Karan Özçivit 5 yaşına girdi. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan'ın renkli doğum günü pozlarına beğeni yağdı.