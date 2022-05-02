Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın yanıtı yürek burktu!

Giriş Tarihi: 02.05.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 07:59

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, ise verdiği yanıt ise yürekleri dağladı.