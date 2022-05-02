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Haberler Galeri Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın yanıtı yürek burktu!
Giriş Tarihi: 02.05.2022 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 07:59

Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın yanıtı yürek burktu!

Ünlü şarkıcı Alişan, temmuz ayında biricik kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Büyük bir acı yaşayan Alişan, evlatları ve yeğenleri için ayakta kalmaya çalıştı. Alişan'dan duygusal bir paylaşım geldi. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı. Eşinin ölümüyle yıkılan Merve Tektaş, ise verdiği yanıt ise yürekleri dağladı.

Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın yanıtı yürek burktu!

Ünlü şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından geçtiğimiz sene kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutladı.

Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın yanıtı yürek burktu!

Eşinin ölümüyle yıkılan Tektaş, ise verdiği yanıtta "Canımın ne kadar yandığını ifade etmem mümkün değil. İlk defa yeni yaşımda 'Keşke dünyaya hiç gelmeseydim' diyorum" sözleriyle herkesi duygulandırdı.

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Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın yanıtı yürek burktu!

Kardeşinin ölümüyle yıkılan Alişan, Tektaş'ın iki çocuğu ve eşi Merve Tektaş'la sahip çıktı.

Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın yanıtı yürek burktu!

Alişan, yengesinin doğum gününü de Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kardeş acısı dinmeyen şarkıcı Alişan’dan duygusal paylaşım! Selçuk Tektaş’ın eşi Merve Tektaş’ın yanıtı yürek burktu!

ALİŞAN: HİÇBİR SÖZ SENİN İÇİN BİR ANLAM İFADE ETMEYECEK

Instagram hesabından Merve Tektaş ve kızlarının fotoğrafını paylaşan Alişan, "İnşallah nice güzel yaşların olur meleklerinle birlikte. O kadar zor ki...

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