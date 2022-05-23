‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Ne istediğini iyi bilen, açık sözlü ve net biri. Son olarak ATV'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde izlediğimiz Nilsu Yılmaz, pırıl pırıl bir genç kız. 'Kardeşlerim' dizisinin kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade eden Yılmaz 'Kardeşlerim'in çok büyük bir kitlesi olduğu için birçok kişi beni oradan tanıdı, sevdi sağ olsunlar' diyor. Mesleğinde emin adımlarla ilerleyen Nilsu Yılmaz'la kariyer yolculuğunu, aşkı, sosyal medyayı ve daha birçok konuyu konuştuk. İşte Nilsu Yılmaz'ın GÜNAYDIN'a özel samimi açıklamaları…