‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından birisiniz. Oyunculuk sizin için ne anlam ifade ediyor?

Oyunculuk benim mesleğimden ziyade çok dert edindiğim bir konu, bu meseleye kafayı taktım ve her geçirdiğim zaman onun için. Belki klişe belki absürt gelebilirim ama oyuncu olmak için oynamak için var olduğumu hissediyorum. İnanılmaz keyif aldığım bir yandan da en çok kendimi dövdüğüm en acımasız davrandığım yer bir tek kamera önü ve sahnede ki performans kısmından ziyade prova ettiğim kendimle ve o karakterle kaldığım kısımlarımda sadece o anda olup Dünyada ki her şeyi unuttuğum küçücük bir an için minnettarım.