Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 10:36

Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Ne istediğini iyi bilen, açık sözlü ve net biri. Son olarak ATV'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinde izlediğimiz Nilsu Yılmaz, pırıl pırıl bir genç kız. 'Kardeşlerim' dizisinin kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade eden Yılmaz 'Kardeşlerim'in çok büyük bir kitlesi olduğu için birçok kişi beni oradan tanıdı, sevdi sağ olsunlar' diyor. Mesleğinde emin adımlarla ilerleyen Nilsu Yılmaz'la kariyer yolculuğunu, aşkı, sosyal medyayı ve daha birçok konuyu konuştuk. İşte Nilsu Yılmaz'ın GÜNAYDIN'a özel samimi açıklamaları…

BERNA ÇAĞLARER
‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Genç oyuncu Nilsu Yılmaz son dönemin en popüler oyuncularından. İşini büyük bir tutkuyla yapan Nilsu Yılmaz şöhretin kendisi için hiçbir öneminin olmadığını şu sözlerle ifade ediyor "Benim için hiçbir değeri olmayan bir şey şöhret, yaptığım işi buna hizmet etmesi için yapmıyorum bunun içinde çıkmadım yola. Maalesef hem piyasada hem insanlar tarafından şöhretin bir önemi var, bu da beni üzüyor tabii ki..." Oynadığı her rolle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncuyla yeni projelerini, sosyal medyayı ve hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte size de enerji verecek o sohbet…

‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Nı̇lsu Hanım nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?

Teşekkür ederim iyiyim. Hayatımın güzel bir dönemindeyim o yüzden gayet verimli ve güzel bir tempodayım diyebilirim.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Sizi yeni tanıyanlar için sormak isterim. Nilsu Yılmaz kimdir? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Aslında beni bana sorunca biraz tuhaf hissediyorum :) Nilsu kendi işinde kendi hayallerinin peşinde yaşının çok üstünde hisseden ve tek derdinin kendisini geliştirmek hem mesleğine hem insanlara saygılı biri olmak olan genç bir kız diyebilirim. Aileme gelirsek onlar iyi ki varlar. Her zaman istediklerimin peşinde koşarken benim büyük destekçim oldular, oluyorlar. Küçüklüğümden beri her koşulda ayakta durmaya çalışan bir anne figürü oldu karşımda onun bu azmiyle büyüdüğüm için çok şanslıyım hiçbir zaman şımarık bir çocuk olmadım hep şükretmesini bilen ve bunun da değerinin öğretildiği bir ailede büyütüldüm.

‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Son dönemin en dikkat çeken oyuncularından birisiniz. Oyunculuk sizin için ne anlam ifade ediyor?

Oyunculuk benim mesleğimden ziyade çok dert edindiğim bir konu, bu meseleye kafayı taktım ve her geçirdiğim zaman onun için. Belki klişe belki absürt gelebilirim ama oyuncu olmak için oynamak için var olduğumu hissediyorum. İnanılmaz keyif aldığım bir yandan da en çok kendimi dövdüğüm en acımasız davrandığım yer bir tek kamera önü ve sahnede ki performans kısmından ziyade prova ettiğim kendimle ve o karakterle kaldığım kısımlarımda sadece o anda olup Dünyada ki her şeyi unuttuğum küçücük bir an için minnettarım.

‘Kardeşlerim’ dizisi kariyerimde dönüm noktası oldu! Genç oyuncu Nilsu Yılmaz’dan dikkat çeken şöhret itirafı!

Sizi 'Kırmızı Oda', 'Kardeşlerim' dizilerinden tanıyoruz. Son dönemde oynadığınız diziler hep dram ve acı yüklü. Bu sizi gündelik hayatta etkiliyor mu?
Açıkçası etkiliyor özellikle bir karakterin kurduğu cümleleri düşünürken ne hissettiğini aramaya başlarken Nilsu bunu hissetmiş miydi? Diye hep sorarım o yüzden bazı tatsız anılarımı gün yüzüne çıkarıp eşelemem gerekiyor hal böyle olunca o hislerim hep tazeleniyor son zamanlarda bunun bundan kaynaklı olduğunu keşfettim.

SON DAKİKA