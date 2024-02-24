Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kardeşlerim'de sürpriz misafir
Giriş Tarihi: 24.02.2024 06:23

Kardeşlerim'de sürpriz misafir

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir

Kardeşlerim 118.Bölüm Özeti:

"Burnunda tütmek için daha ne kadar yanabilirim?"

Ömer, Asiye'nin katilini yakalatmayı başarırken; Aybike ve Oğulcan, kapılarına gelen beklenmedik misafirin şaşkınlığını yaşarlar.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir

Süreyya'ya sürpriz yapmak isteyen Akif için işler bu sefer yolunda gitmez.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kardeşlerim’de sürpriz misafir

Yıllar sonra Orhan'ın karşısına çıkan eski kız arkadaşı Ayten cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

Kardeşlerim 118. Bölüm 3. Fragmanı: "Hazır mıyız?"

Kardeşlerim’de sürpriz misafir

Tüm çocuklar, Ayaz'ın önderliğinde bu sefer de Emel için birlik olurlar ve heyecanlı bir yarışmaya katılırlar.

Kardeşlerim’de sürpriz misafir

Tolga'nın bilgisayarını kullanan Yasmin'e karşı telaşlı ve panik hareketleri, Yasmin'i şüpheye düşürür.

SON DAKİKA