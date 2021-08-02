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Haberler Galeri Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 14:39

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!

Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!

Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!
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Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!

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