Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... Görenler hangisi Kenan İmirzalıoğlu şaşırdılar!

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz aylarda baba olmuştu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri... AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK GÜRKAN UYGUN VE VOLKAN UYGUN HAKAN PEKER VE ABİSİ ZAFER PEKER BURCU ESMERSOY VE KARDEŞİ MÜGE ESMERSOY BÜŞRA DEVELİ'NİN KARDEŞİ DİLARA DEVELİ BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ VE KARDEŞİ MERT ARDUÇ MELİSA ŞENOLSUN VE EFECAN ŞENOLSUN PINAR ALTUĞ VE KARTAL ALTUĞ ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ ÇAĞATAY ULUSOY VE KARDEŞİ ATALAY ULUSOY BENSU SORAL, İKİZ KARDEŞİ BEDİRHAN SORAL VE ABLASI HANDE SORAL HANDE ERÇEL VE KIZ KARDEŞİ GAMZE ERÇEL KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ TOLGA SARITAŞ VE KARDEŞİ GENCAY SARITAŞ FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞİ HADİSE, KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ HADİSE, KIZ KARDEŞİ DERYA AÇIKGÖZ VE ABLASI HÜLYA AÇIKGÖZ EDİS VE KARDEŞİ BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN DENİZ BURÇUN DENİZ GAMZE ÖZÇELİK GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK DEFNE SAMYELİ VE KARDEŞİ SÜHAN SAMYELİ KEREM BÜRSİN VE KARDEŞİ MELİS BÜRSİN EMİNE ÜN VE KIZ KARDEŞİ KENAN İMİRZALI OĞLU VE ABİSİ DERVİŞ İMİRZALIOĞLU