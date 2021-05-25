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Haberler Galeri Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'
Giriş Tarihi: 25.05.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 10:33

Karizmatik oyuncu 'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'

'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde yarışmasının sunuculuğunu yapan geçtiğimiz aylarda baba oldu. ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları 'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'

'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde yarışmasının sunuculuğunu yapan geçtiğimiz aylarda baba oldu.

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'

ile evliliklerini bebek ile taçlandıran şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'

Kızları 'i kucaklarına alan ve çifti sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında.

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'

'nun abisi yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile benzerliği yok artık dedirtti... 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?'
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