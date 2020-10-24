Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...

Karizmatik oyuncu 'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde yarışmasının sunuculuğunu yapan geçtiğimiz günlerde baba oldu. ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları 'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu.Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 17:07
Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde yarışmasının sunuculuğunu yapan geçtiğimiz günlerde baba oldu. ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...

Kızları 'i kucaklarına alan ve çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu.Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...

'nun abisi yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...

Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...
Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...
Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...
SON DAKİKA