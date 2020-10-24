Karizmatik oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun bir de abisine bakın... Görenler 'Hangisi Kenan İmirzalıoğlu?' diye sormadan edemedi...

Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu geçtiğimiz günlerde baba oldu. Sinem Kobal ile evliliklerini bebek ile taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu şu sıralar kız babası olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kızları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu.Özel hayatıyla merak edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun aile fertleri de hayranlarının markajında. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu yakışıklı oyuncuya benzerliğiyle herkesi şaşırtıyor. İşte yan yana görenlerin ayırt etmekte zorlandığı Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş İmirzalıoğlu...