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Haberler Galeri "Karlar kraliçesi Alina" paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen'in güzel eşi Alina Boz'dan yepyeni balayı pozları
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:44

"Karlar kraliçesi Alina" paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen'in güzel eşi Alina Boz'dan yepyeni balayı pozları

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını ilan eden ünlü çift 2 Aralık'ta sade bir törenle nikah nikah masasına oturmuştu. Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitmişti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirmişti. Son olarak balayı pozlarını paylaşan Alina Boz'a "Karlar kraliçesi Alina" yorumları yapıldı.

Karlar kraliçesi Alina paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen’in güzel eşi Alina Boz’dan yepyeni balayı pozları

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etmişti.

Karlar kraliçesi Alina paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen’in güzel eşi Alina Boz’dan yepyeni balayı pozları

Umut Evirgen ve Alina Boz, 6 aylık birlikteliklerinin ardından herkesi şaşırtarak 90 kişinin katıldığı bir törenle, Emirgan'da bir teknede dünyaevine girmişti.

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Karlar kraliçesi Alina paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen’in güzel eşi Alina Boz’dan yepyeni balayı pozları

Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti.

Karlar kraliçesi Alina paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen’in güzel eşi Alina Boz’dan yepyeni balayı pozları

Konuyla ilgili konuşan Boz, "Çok fena bir salgın var. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası...Acelesi yok balayının, karlı bir yere de gidebiliriz. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz ama henüz karar veremedik" demişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirmişti.

Karlar kraliçesi Alina paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen’in güzel eşi Alina Boz’dan yepyeni balayı pozları

Balayını ertelemek zorunda kalan çift, Danimarka'da karlı bir tatil yaptı.

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