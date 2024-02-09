Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:44
"Karlar kraliçesi Alina" paylaşmaya doyamadı! Umut Evirgen'in güzel eşi Alina Boz'dan yepyeni balayı pozları
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aşklarını ilan eden ünlü çift 2 Aralık'ta sade bir törenle nikah nikah masasına oturmuştu. Evirgen ve Boz, düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalanmış, günlerdir eve hapsolmuş ve balayı tatiline gidememişti. Sağlığına kavuşan ünlü çift, rötarlı da olsa balayı tatiline gitmişti. Boz ve Evirgen tatil için rotasını Kuzey'e çevirmişti. Son olarak balayı pozlarını paylaşan Alina Boz'a "Karlar kraliçesi Alina" yorumları yapıldı.