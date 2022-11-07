Giriş Tarihi: 07.11.2022 15:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
16:18
Kasım ayında bikinili pozları ardı ardına paylaştı! Tuğba Özay bikinisi ile ağaca çıktı!
Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir dönemin podyumların aranan isimleri arasında yer alan Tuğba Özay, şarkıcılığa soyunmuş çeşitli yerlerde sahne almıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğba Özay son olarak yazdan kalma havaları fırsat bilip soluğu Gökçek Koyu'nda aldı. Tuğba Özay, kasım ayında, bikinisiyle uzandığı ağaç gövdesi üzerinde poz verdi. Ardı ardına paylaştığı bikinili pozları ile fit halini gözler önüne seren Tuğba Özay'a alev emojileri yağdı. İşte Tuğba Özay'ın ağaç üstünde bikinili pozları...