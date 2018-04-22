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'ın sırları ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 22.04.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 14:08
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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinin halk tarafından en çok sevilen üyesi da meğer göründüğü gibi değilmiş.

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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

Cambridge Düşesi Middleton'ın yarattığı ve Kraliçe 2. Elizabeth'i uykusuz bırakan büyük ve küçük çaplı olayları derlendi.

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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

, genellikle katıldığı etkinliklerde bir giydiği kıyafeti bir süre sonra tekrar giyiyor.

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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

İlk bakışta tutumlu olarak nitelendirilse de onun da Buckingham Sarayı'nı dehşete sürükleyen harcamaları da var.

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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

Örneğin kocası ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı Kensington Sarayı'nın tadilatı için 5.9 milyon dolar harcadı.

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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

Kraliçe, Prens William ile 'a kır evi Anmer Hall'u hediye etti. Ancak çift, buranın restorasyonu için de 2 milyon dolar harcadı. Bu harcamanın bir kısmı evin bahçesine eklenen tenis kortu için yapıldı.

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'ın sırları ortaya çıktı
Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

'ın Saray'ı rahatsız eden başka özellikleri de vardı: Örneğin aksanı. Bu yüzden Prens William ile evlenmeden önce konuşma koçu Anthony Gordon Lennox'dan özel dersler aldı.

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