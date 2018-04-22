Kate Middleton'ın sırları ortaya çıktı

İngiliz kraliyet ailesinin halk tarafından en çok sevilen üyesi Kate Middleton da meğer göründüğü gibi değilmiş. Cambridge Düşesi Middleton'ın yarattığı ve Kraliçe 2. Elizabeth'i uykusuz bırakan büyük ve küçük çaplı olayları derlendi. Kate Middleton, genellikle katıldığı etkinliklerde bir giydiği kıyafeti bir süre sonra tekrar giyiyor. İlk bakışta tutumlu olarak nitelendirilse de onun da Buckingham Sarayı'nı dehşete sürükleyen harcamaları da var. Örneğin kocası ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı Kensington Sarayı'nın tadilatı için 5.9 milyon dolar harcadı. Kraliçe, Prens William ile Kate Middleton'a kır evi Anmer Hall'u hediye etti. Ancak çift, buranın restorasyonu için de 2 milyon dolar harcadı. Bu harcamanın bir kısmı evin bahçesine eklenen tenis kortu için yapıldı. Kate Middleton'ın Saray'ı rahatsız eden başka özellikleri de vardı: Örneğin aksanı. Bu yüzden Prens William ile evlenmeden önce konuşma koçu Anthony Gordon Lennox'dan özel dersler aldı.