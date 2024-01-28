Giriş Tarihi: 28.01.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
07:53
Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar 'Gönül Köşkü'nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar'dan yanıt gecikmedi!
Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının hayatını film yapmak için kolları sıvadı. Filmin yapımcılığını da üstlenmek isteyen İpek Açar, babasının Gömeç'teki yazlığını yani 'Gönül Köşkü'nü 50 milyona satışa çıkardı. Ancak İpek Açar ve Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül Açar'ın bu gelişmelerden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Sık sık yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Beste Açar ile İpek Açar'ın aralarındaki ipler yeniden gerildi... Kayahan filmi daha bir fikirken bile ailede kriz çıkardı! İşte haberin ayrıntıları...