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Haberler Galeri Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar 'Gönül Köşkü'nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar'dan yanıt gecikmedi!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 07:53

Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar 'Gönül Köşkü'nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar'dan yanıt gecikmedi!

Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının hayatını film yapmak için kolları sıvadı. Filmin yapımcılığını da üstlenmek isteyen İpek Açar, babasının Gömeç'teki yazlığını yani 'Gönül Köşkü'nü 50 milyona satışa çıkardı. Ancak İpek Açar ve Kayahan'ın küçük kızı Aslı Gönül Açar'ın bu gelişmelerden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Sık sık yaşadıkları sorunlarla gündeme gelen Beste Açar ile İpek Açar'ın aralarındaki ipler yeniden gerildi... Kayahan filmi daha bir fikirken bile ailede kriz çıkardı! İşte haberin ayrıntıları...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar ’Gönül Köşkü’nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar’dan yanıt gecikmedi!

Beste Açar, 2015 yılında vefat eden babası Kayahan'ın hayatını film olarak çekmek istediğini açıkladı.

Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar ’Gönül Köşkü’nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar’dan yanıt gecikmedi!

Herhangi bir yapımcıyla anlaşmadığını belirten Açar, filmde babasının 1969 ile 1990 yılları arasındaki hayatını kesit olarak alacağını söyledi.

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Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar ’Gönül Köşkü’nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar’dan yanıt gecikmedi!

Filmde yapımcı olarak da yer almak isteyen Açar'ın Kayahan'ın Balıkesir Gömeç'teki 'Gönül Köşkü'nü 50 milyon liraya satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar ’Gönül Köşkü’nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar’dan yanıt gecikmedi!

"Babamın evini satıp filmini çekeceğim" diyen Beste Açar, Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ve kızı Aslı Gönül Açar ile de anlaştığını belirtti.

Kayahan filmi ailede kriz çıkardı! Beste Açar ’Gönül Köşkü’nü satıp film çekmek isteyince eski eş İpek Açar’dan yanıt gecikmedi!

Ancak İpek Hanım ve kızının bu gelişmelerden hiç haberi olmadığı ortaya çıktı.

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