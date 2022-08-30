Giriş Tarihi: 30.08.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 15:13

Kayahan ile İpek Açar’ın kızları Aslı Gönül’ün duru güzelliğine yorum yağdı! Annesi doğum gününü böyle kutladı!

İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül büyüdü çok güzel bir genç kız oldu. Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar, kızı Aslı Gönül'ün doğum gününü kutladı. İpek Açar, paylaşımına 'İyi ki doğdun güzel kalpli prensesimiz. Cancanım, kalbim. Yeni yaşında da her şey gönlünce olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın' notunu ekledi. Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün son hali...