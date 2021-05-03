Kayahan'ın kızı Aslı Gönül genç kız oldu... Kayahan'ın 20 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar duru güzelliğiyle büyüledi...

Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül, son haliyle Kayahan hayranlarını şaşkına çevirdi. Yumuşak doku kanseri sebebiyle tedavi gören ancak durumunun kötüye gitmesi sebebiyle 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, değişimiyle şaşırttı. 2000 yılında dünyaya gelen ve gözlerden uzak bir hayat süren Aslı Gönül, duru güzelliği ile dikkat çekti. Annesi İpek Açar'a olan benzerliğiyle konuşulan Aslı Gönül'ü gören Kayahan hayranları; 'Bu ne güzellik', 'Duru güzelliğini annesinden almış' gibi yorumlar yaptı. İşte Kayahan ve İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül...