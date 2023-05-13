Giriş Tarihi: 13.05.2023 08:47

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül kocaman oldu! Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül duru güzelliğiyle mest etti!

Kayahan'ın kızı Aslı Gönül, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Aslı Gönül sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçı Kayahan 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılmış, ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu... Sosyal medyayı aktif kullanan güzel şarkıcı İpek Açar zaman zaman kızı Aslı Gönül ile de fotoğraflar paylaşıyor. İpek Açar ile kızı Aslı Gönül'ün fotoğraflarını gören takipçileri anne, kızın daha çok abla, kardeş gibi göründüğünü dile getiriyor. 22 yaşındaki Aslı Gönül, eğitimine İngiltere'de devam ediyor. İpek Açar son olarak kızı Aslı Gönül Açar ile pozunu paylaştı. Sosyal medya Kayahan'ın kızı Aslı Gönül'ü konuştu. İşte Kayahan ile İpek Açar'ın kızları Aslı Gönül'ün son hali...