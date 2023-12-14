Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz yıllarda babasının mezarı başında bir paylaşım yapmış ve şarkıcının eski eşi İpek Açar'a Alper Kömürcü ile evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti. Alper Kömürcü'yü hedef alan Beste Açar Instagram sayfasından peş peşe açıklamalar yayınlamıştı. Beste Açar şimdi de İpek Açar'a ağır suçlamalarda bulunmuştu. İpek Açar'dan Beste Açar'a jet yanıt geldi.