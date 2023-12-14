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Haberler Galeri Kayahan'ın kızı Beste Açar paylaştı! 'Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11'
Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:36

Kayahan'ın kızı Beste Açar paylaştı! 'Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11'

2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından oğulları Oben ve Rüzgar ile fotoğrafını paylaştı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından oğullarının fotoğrafını paylaştı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Kayahan'ın kızı Beste Açar, Instagram hesabından oğulları Oben ve Rüzgar ile fotoğrafını yayınladı.

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Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Ünlü müzisyen, "11-25... Ve ben 49... Şükürler olsun. İyi'kilerim benim" mesajını yazdı.

Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz yıllarda babasının mezarı başında bir paylaşım yapmış ve şarkıcının eski eşi İpek Açar'a Alper Kömürcü ile evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti. Alper Kömürcü'yü hedef alan Beste Açar Instagram sayfasından peş peşe açıklamalar yayınlamıştı. Beste Açar şimdi de İpek Açar'a ağır suçlamalarda bulunmuştu. İpek Açar'dan Beste Açar'a jet yanıt geldi.

Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Açar, "Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur" şeklinde konuşmuştu.

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