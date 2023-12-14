Kayahan’ın kızı Beste Açar paylaştı! ’Büyük oğlum 25, küçük oğlum 11’

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından oğullarının fotoğrafını paylaştı. Kayahan'ın kızı Beste Açar, Instagram hesabından oğulları Oben ve Rüzgar ile fotoğrafını yayınladı. Ünlü müzisyen, '11-25... Ve ben 49... Şükürler olsun. İyi'kilerim benim' mesajını yazdı. Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, geçtiğimiz yıllarda babasının mezarı başında bir paylaşım yapmış ve şarkıcının eski eşi İpek Açar'a Alper Kömürcü ile evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanmaya devam ettiği için tepki göstermişti. Alper Kömürcü'yü hedef alan Beste Açar Instagram sayfasından peş peşe açıklamalar yayınlamıştı. Beste Açar şimdi de İpek Açar'a ağır suçlamalarda bulunmuştu. İpek Açar'dan Beste Açar'a jet yanıt geldi. Açar, 'Bedenler sonludur ancak varlığımız enerjetik formda sonsuzdur ve her zaman iletişim mümkündür. Babam diyor ki; İpek Hanım evlendiği için soyadımı kullanmasına iznim yoktur' şeklinde konuşmuştu. İpek Açar Kömürcü ise bu sözlere sert bir karşılık vermiş ve ''Öbür dünyada olan babamla konuştum' diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm; Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım. Ben böyle olmasını istiyorum' demişti. 'ARTIK 'YETER' DEMEK ZAMANI' Beste Açar, son olarak 199 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir açıklamayla gündeme geldi. İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü'yü hedef alan ünlü isim, şöyle yazmıştı: Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız bir daha TRT'de çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını bugün gördükten sonra artık yeter demek zamanı! Herkes haddini bilecek. . Şunu sakın unutmayın, bir şeyleri hasır altı etmek onların var olduğu gerçeğini değiştirmez. Susmak, her bir durum için yaptığımız sessiz anlaşmalardır; durumu değiştirmez 'YARADANA HAVALE ETTİM' 'Konser provamızda öğrendiğim, hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü.' 40-50 BİN DOLAR İSTİYOR Hürriyet'in haberine göre; 'Vakti zamanında açtığım bütün davalardan feragat ettim iş uzamasın diye. Babamın şarkılarını söyleyebilmem için İpek'in muvafakatname vermesi gerektiği şeklinde bir protokol imzalamıştım. Şu anda babamın çok güzel bir şarkısını cover'ladım. Adı 'Kara Saplantım'. 7-8 aydır avukat aracılığıyla muvafakatname istiyorum, vermiyor. Bu durumda engelleniyorum. Babamın şarkısını en son Nilüfer istemiş, ona bile izin vermemiş. Duyuyorum; babamın şarkılarını isteyenlerden 40-50 bin dolar para istiyormuş.' BÖYLE CEZALANDIRIYOR 'Ben bir kazanç elde etmek için değil, babamı yaşatmak için bu yola çıktım. Babamın 30-35 tane hiç duyulmamış şarkısı var. Ben bir keresinde televizyonda 'İpek babamın soyadını kullanmasa iyi olur' demişim. Ona sinirlendiği için beni böyle cezalandırıyor. Burada önemli olan babam. Keşke o da söylese, babamın şarkılarıyla bir albüm yapsa.' İpek Açar'dan Beste Açar'a jet yanıt geldi. İşte İpek Açar'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama: Bitmedi bitmiyor ve korkarım bu gidişle bitmeyecek. Pr malzemesi olarak kullanılmamdan ben ve beni sevenler bıktı ama haber yapılmaktan bıkılmadı. Nasıl yapayım? Her gün her yalana, her iftiraya, her şuursuzluğa cevap mı vereyim? Yüzlerce kere söylediğim gibi, Kayahan şarkıları o hayattayken nasıl yönetiliyorsa aynı şekilde devam ediyor, her hangi bir değişiklik yok mu diyeyim… Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yasal hak olarak soyadımı kullanıyorum ve evladımla aynı soyadını taşımaya devam edeceğim mi diyeyim… Yoksa derdim para olsaydı eşlik haklarımdan vazgeçmezdim mi diyeyim… Ya da 22 yıl hayat arkadaşlığı yaptığım ve kaybettiğim, kıymetli Kayahan'ın adı böyle şeylerle anılmasın, çok üzülüyorum mu diyeyim… Ya da her müzisyen arzu ettiği herkese çalabilir mi diyeyim; çünkü ben az geldim şimdi de sevgili eşim Alper Kömürcü üzerinden haber olmaya çalışılıyor... Çok şükür büyük Allahım bana ikinci kez az bulunur bir şans verdi… Bebeğimi sağlıkla büyütüp sağlıkla hayata getirebilmek için uğraştığımız bu hassas günlerde benim ve sevdiklerimin adını, kendisinin her pr çalışması öncesinde haber olmak uğruna artık kullanmazsa çok mutlu olacağım. Saygılarımla