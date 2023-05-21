Kayahan’ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

Müziğin içine doğdum, konservatuvar mezunuyum. Ama eşimin de desteğiyle müzik dünyasına girdim. Kayahan'ın kızı olmak büyük beklenti yaratıyor, hatta yargılıyor ilk başta herkes. Yüzde yüz kabul görmek zaten mümkün değil. Ama çok sevdiler şarkımı. 'Canım Seni Çekiyor' adlı sözü ve bestesi bana ait. Rahmetli Kerim Tekin'in 'Kar Beyaz' şarkısının sözleri de bana aitti. Kemal Başbuğ ilk klibimi çekti. Babası Erşan Başbuğ da babamın ilk klibini çekmişti.