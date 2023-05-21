Giriş Tarihi: 21.05.2023 07:10
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
07:19
Kayahan'ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize programına, Beste Açar konuk oldu. Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, yıllar sonra dikkat çeken itirafta bulundu. Beste Açar, 2015 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Kayahan'ın son sözlerini de açıkladı. İşte Beste Açar'ın "Babamın sözünü dinlemedim, çok pişmanım..." diyerek itiraf ettiği gerçek ve samimi açıklamaları...