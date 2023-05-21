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Haberler Galeri Kayahan'ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 07:19

Kayahan'ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunumuyla ekrana gelen Biz Bize programına, Beste Açar konuk oldu. Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, yıllar sonra dikkat çeken itirafta bulundu. Beste Açar, 2015 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Kayahan'ın son sözlerini de açıkladı. İşte Beste Açar'ın "Babamın sözünü dinlemedim, çok pişmanım..." diyerek itiraf ettiği gerçek ve samimi açıklamaları...

Kayahan’ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

A Para kanalında yayınlanan Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programına konuk olan Beste Açar samimi itiraflarda bulundu.

Kayahan’ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

İşte Kayahan'ın kızı Beste Açar'ın dikkat çeken açıklamaları:

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Kayahan’ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

Müziğin içine doğdum, konservatuvar mezunuyum. Ama eşimin de desteğiyle müzik dünyasına girdim. Kayahan'ın kızı olmak büyük beklenti yaratıyor, hatta yargılıyor ilk başta herkes. Yüzde yüz kabul görmek zaten mümkün değil. Ama çok sevdiler şarkımı. 'Canım Seni Çekiyor' adlı sözü ve bestesi bana ait. Rahmetli Kerim Tekin'in 'Kar Beyaz' şarkısının sözleri de bana aitti. Kemal Başbuğ ilk klibimi çekti. Babası Erşan Başbuğ da babamın ilk klibini çekmişti.

Kayahan’ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

Babamın şarkılarının yeni hallerini de seslendireceğim. Babama yazdığım şarkı da var.

Kayahan’ın kızı Beste Açar yıllar sonra itiraf etti: Babamın sözünü dinlemedim çok pişmanım!

Babam hep karanlıkta çalışıyordu, kendine yazdığı tek şarkı da 'Odalarda Işıksızım'.

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